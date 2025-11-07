Veicolo si ribalta in un canale di irrigazione a Fossano

AGGIORNAMENTO DELLE 18.30. Una sola, la vettura coinvolta nell'incidente. All'arrivo dei soccorsi il conducente, ancora nell'abitacolo, lamentava un forte dolore ad un braccio. Estricato dai Vigili del fuoco è stato affidato alle cure del personale del 118 che con un'ambulanza ha provveduto a trasportarlo per accertamenti all'ospedale. Le sue condizioni non sono comunque gravi.

Oggi, venerdì 7 novembre, verso le ore 13:48, un veicolo è uscito di strada in via Centallo a Fossano finendo in un canale di irrigazione. Due le vetture coinvolte nell'incidente.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli operatori della Polizia Municipale e la squadra dei Vigili del Fuoco di Fossano. I pompieri hanno proceduto con le operazioni di messa in sicurezza e di soccorso per liberare il guidatore 62enne rimasto incastrato nel veicolo.

Presenti sul posto anche gli operatori del 118, che hanno trasportato il conducente all'Ospedale Santa Croce con codice giallo, mentre sembrano rimaste illese le altre persone coinvolte.

Le dinamiche dell'incidente sono in fase di accertamento e non si conoscono ancora le cause che hanno portato l'automobile fuori strada. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.

La notizia è in aggiornamento.