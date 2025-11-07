Nuove attrezzature e dispositivi al gruppo Opem della Croce Rossa Italiana di Busca grazie alla donazione del Rotary Club Cuneo

Grazie ad un generoso contributo del Rotary Club Cuneo il gruppo Opem del Comitato Croce Rossa Busca e dell’Unità di Manta, avranno a disposizione le attrezzature e i dispositivi necessari per svolgere nel migliore dei modi la mansione a cui sono delegati.

Nella serata di mercoledì 5 novembre scorso, nella sede Cri di Busca, il presidente del sodalizio cuneese dottor Daniel Gallina accompagnato dal past president dottor Luigi Fontana sono stati accolti dal direttivo e da una rappresentanza di volontari Cri in possesso della specializzazione Opem (Operatore d’Emergenza) in ambito di Protezione Civile.

Il presidente di Cri Busca Enrico Giobergia ed il vice Marco Bocca hanno espresso il più sentito ringraziamento “per la generosa donazione grazie alla quale, su sollecitazione dei volontari del gruppo, ci è stato possibile predisporre il materiale indispensabile in ogni intervento Opem”. I rappresentanti del Rotary Club Cuneo si sono detti “particolarmente lieti di aver contribuito alle necessità della Croce Rossa di Busca esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dai volontari”. Il dottor Gallina ha poi aggiunto: “Mi auguro di riuscire anche in futuro ad essere presente con il Rotary Cuneo per dare un piccolo aiuto e venire incontro alle necessità del Comitato”.

Il delegato tecnico Territoriale, Gianpiero Ferrigno, responsabile del gruppo Opem Busca dopo aver manifestato ai benefattori la gratitudine dell’intero gruppo e la sua personale, ha illustrato le attività del gruppo: “Fortunatamente negli ultimi anni non abbiamo avuto richieste di intervento a causa di calamità naturali, ma siamo stati impegnati spesso in operazioni di ricerca persone scomparse e nel monitoraggio dei fiumi in occasione di grandi precipitazioni. Ma siamo sempre pronti – ha concluso Ferrigno – ad intervenire”.

La serata, che si è svolta in clima di sincera amicizia e reciproca stima, è stata anche l’occasione per portare a conoscenza degli illustri ospiti, la presenza nel Comitato di tre volontarie – Paola Angela Audano, Federica Ferrigno e Rebecca Garavano – che dopo aver partecipato nel mese di settembre ad un impegnativo corso di Tlc sono state inserite nel gruppo dei Soccorsi Speciali con la qualifica in Telecomunicazioni. La serata si è conclusa con un rinfresco.