“Muoversi in sicurezza sulla strada”: giovedì 20 novembre incontro a Cuneo

L’ultimo dei quattro appuntamenti promossi dalla Motorizzazione Civile di Torino, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e la Consulta Frazioni e Quartieri di Cuneo, avrà luogo giovedì 20 novembre, alle ore 18, presso il Centro Incontri Don Marro, situato in Cuneo - Via Aisone, Fraz. San Rocco Castagnaretta.

Il Prof. Enrico Garino spiega ai ragazzi l'utilità dell'abbigliamento protettivo alla guida dei ciclomotori

Due incontri, aventi come tema: "piccole ruote crescono" e "Io... non me la bevo", sono stati riservati agli alunni di alcune classi delle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo di Robilante, suddivisi in più gruppi, che si sono dimostrati molto attenti ai temi affrontati ed esposti dagli addetti della FMI, mentre uno, sul tema "in moto in sicurezza in provincia di Cuneo", è stato dedicato agli adulti.

Giovedì 20 novembre vi sarà l’ultimo incontro di questa iniziativa. Il tema che verrà affrontato è: “muoversi in sicurezza sulla strada”.

Al termine della "lezione", i ragazzi sono stati invitati a scrivere un loro commento

I relatori della serata saranno la Dott.ssa Stefania Bosio, direttore della Motorizzazione Civile di Torino, l’architetto Marino Biscaro e l’ingegnere Nicola Carlesso - esperti in educazione e sicurezza stradale ed il prof. Enrico Garino della commissione educazione stradale FMI. Il dott. Antonio Merlino sarà il moderatore dell’incontro con il pubblico.

La cittadinanza, data l’importanza e l’attualità dei temi affrontati, è invitata a partecipare a questo interessante appuntamento, che è ad accesso libero.