Arriva la Fanfara a cavallo del IV Reggimento Carabinieri di Roma

"Dalla cavalleria al fair play-Gentilezza e correttezza come strumenti di contrasto alla violenza di genere" è il tema dell’evento che coinvolgerà Saluzzo, Manta, Pinerolo e Lagnasco in una 4 giorni (da giovedì 13 a domenica 16 novembre) e vedrà come specialissimo protagonista una istituzione italiana: la Fanfara a cavallo del IV Reggimento Carabinieri di Roma.

L’evento organizzato dalla sezione di Saluzzo dell’Associazione nazionale carabinieri e dall’Associazione ippica dilettantistica «I Cavalieri dell’Ascia» di Caraglio, in collaborazione con Il FAI castello della Manta e tanti partner, si colloca in queste date del mese di novembre, dedicato al contrasto della violenza sulla donna, ed è inserito nel calendario di "Storie di (dis)pari opportunità" del Comune. Tra gli obiettivi infatti il voler trasmettere ai giovani quell’insieme di valori come l’educazione al rispetto, alla parità e alla responsabilità, valori bandiera dell’Arma.

In questa direzione il primo appuntamento, organizzato al castello della Manta, giovedì 13 per i più giovani che sarà composto di due momenti formativi: il battesimo della sella, il rispetto del cavallo (per i più piccoli) e un incontro per le superiori con Salvatore Giannella, che parlerà sul tema della parità di genere.

I musicisti della Fanfara a cavallo di Roma saranno accolti venerdì 16 novembre in mattinata al Museo storico dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo, per una visita guidata che ripercorrerà la storia della cavalleria italiana.

A Saluzzo la Fanfara, composta da circa venti cavalieri, sarà protagonista in centro della sfilata ad alto tasso suggestivo, sempre venerdì 16 alle 17,30: dall’ex caserma Musso arriverà in piazza Vineis e l'evento sarà completato da letture e interventi sulla cultura del fair play e della prevenzione della violenza di genere, in collaborazione con la Consulta delle Pari opportunità.

La Fanfara per i quarant'anni di donazione del Castello della Manta al FAI

Sabato 15 novembre alle 10,30 si celebrerà in maniera solenne il quarantennale della donazione del Castello al Fai (Fondo per l’ambiente italiano) da parte della contessa Elisabetta Provana De Rege, una donna generosa e coraggiosa, che sarà ricordata in questo modo speciale.

La cerimonia, che comprenderà la sfilata della Fanfara e il concerto nel parco del maniero, vuole sottolineare il trait-d'union tra la nobiltà del gesto della donazione e i valori della cavalleria.

L’ultimo appuntamento sempre dedicato alla contessa De Rege “esperta amazzone e rappresentante del fair play” sarà domenica, 16 novembre alle 10 alle 12, con la seconda edizione della «Passeggiata a cavallo tra le vie di Natura e Cultura nella Biosfera del Monviso», con partenza dai castelli di Lagnasco fino al castello della Manta, 8 chilometri tra i frutteti del Distretto del Cibo della Frutta e nel territorio del Mab Unesco Monviso.