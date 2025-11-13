 / Attualità

Attualità | 13 novembre 2025, 11:39

Bra, porte aperte alla mensa comunale: sabato 22 novembre visita guidata alla cucina Pellizzari

Dalle 9:30 tour nei reparti della struttura che prepara oltre 2mila pasti al giorno. A seguire tavola rotonda con Asl CN2 sui disturbi alimentari nell'infanzia e le nuove linee guida regionali per la ristorazione scolastica

Mensa comunale di Bra

È uno dei fiori all’occhiello dell’Amministrazione comunale, il più grande ristorante cittadino con i suoi oltre duemila pasti al giorno per la comunità. Stiamo parlando della mensa cittadina, che anche quest’anno apre i battenti per un tour guidato aperto a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è per sabato 22 novembre a partire dalle 9:30; i visitatori verranno accompagnati a visitare i reparti di stoccaggio, preparazione e cottura della cucina centralizzata Pellizzari presso la scuola primaria “Edoardo Mosca” (con ingresso da via Fratelli Allocco 2). Alle 11:30 seguirà una breve tavola rotonda nel corso della quale, dopo il saluto del sindaco Gianni Fogliato, il Comitato mensa cittadino presenterà la sua relazione annuale. Seguirà l’intervento del Servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Asl CN2, che illustrerà le nuove “Linee guida per la ristorazione scolastica” della Regione Piemonte, e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl sul tema dei disturbi alimentari nell’infanzia e nell’adolescenza. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Mensa del Comune di Bra al numero 0172-438237.

