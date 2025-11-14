Dalla Granda al cuore di Torino: Coldiretti ha inaugurato il Mercato del Corso

Inaugurato il Mercato del Corso in corso Vittorio Emanuele II 50, il primo mercato contadino coperto di Campagna Amica a Torino: una vera e propria “casa del cibo contadino” dove, oltre allo spazio riservato ai 30 banchi del mercato, sono presenti l’enoteca Divinorum con oltre 400 etichette di vini del Piemonte e della Valle d’Aosta, un ristorante di prossima apertura che cucinerà piatti con i prodotti provenienti dalle aziende agricole in vendita diretta, sposando la filosofia circolare, una scuola di cucina–showcooking, gli spazi didattici ed espositivi e una sala convegni.

Al taglio del nastro hanno preso parte il Segretario Generale, Vincenzo Gesmundo, il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, la Presidente della Fondazione Campagna Amica, Dominga Cotarella, la Presidente di Coldiretti Piemonte, Cristina Brizzolari e il Delegato Confederale, Bruno Rivarossa. Per il Cuneese erano presenti anche il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, e il Direttore, Francesco Goffredo. Hanno partecipato inoltre gli assessori all’Agricoltura, Paolo Bongioanni, alla Sanità, Federico Riboldi, al Bilancio, Andrea Tronzano, alla Cultura, Marina Chiarelli, e per il Comune di Torino, l’assessore al Commercio, Paolo Chiavarino.

Il Mercato del Corso di Campagna Amica Torino sorge nei locali dell’ex Cinema del Corso, raffinato gioiello liberty, che fu il più grande cinema d’Italia negli anni ’20, poi colpito da un incendio nel 1980 e oggi rinato come luogo di cultura alimentare. All’interno del nuovo mercato e dell’enoteca trovano spazio anche i prodotti della Granda, arrivano infatti alcuni dei simboli del territorio, come latte, uova, ortofrutta, nocciole, confetture ed eccellenze vitivinicole.

“Grazie al sistema Campagna Amica, ai nostri mercati contadini e all’obbligo di indicare l’origine in etichetta, abbiamo ridato dignità a migliaia di produttori stringendo al contempo un’alleanza forte con i cittadini consumatori sui temi della sana alimentazione, della sostenibilità, della Dieta Mediterranea – ha spiegato il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo -. Siamo la quarta rete di distribuzione agroalimentare del Paese ma anche un fenomeno culturale che rappresenta un baluardo fondamentale rispetto ai rischi legati al dilagare del cibo ultraprocessato, che mettono in pericolo il futuro delle nuove generazioni”.

“La vendita diretta nei mercati contadini rappresenta molto più che una semplice innovazione agricola: è una leva per responsabilizzare l’intera filiera, promuovendo la trasparenza, l’origine territoriale, il prodotto locale, la consapevolezza nel consumo e la lotta agli sprechi – ha dichiarato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini -. Favorisce la sostenibilità, rafforza i legami di comunità e stimola nuove opportunità economiche per produttori e consumatori”.

“Il mercato è un luogo speciale, dove la città incontra la campagna e dove i produttori si stringono la mano con i consumatori, guardandosi negli occhi e condividendo fiducia, lealtà, autenticità – ha dichiarato la presidente di Fondazione Campagna Amica, Dominga Cotarella -. Il mercato di Campagna Amica è molto più di uno spazio di vendita: è un luogo di conversazione, di cultura, di educazione alimentare, di socialità. Qui si promuovono la stagionalità, la freschezza e la genuinità dei prodotti a chilometro zero, frutto del lavoro quotidiano delle nostre imprese agricole. È un modello di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che valorizza il territorio e riduce le distanze, anche umane, tra chi produce e chi sceglie il cibo di qualità”.

“È il simbolo di un progetto che punta sui mercati contadini per rivitalizzare il tessuto urbano come veri e propri poli culturali del cibo naturale che vanno al di là della sola vendita di prodotti. Aver restituito al territorio un luogo iconico del suo passato, chiuso da anni, significa ridare linfa a un’area in cui l’agricoltura oggi rappresenta una traiettoria di futuro per diverse imprese e molti giovani”, dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“È uno spazio di vendita diretta dove produttori e consumatori si incontrano e costruiscono fiducia, un vero e proprio presidio culturale e sociale. Un luogo in cui si trasmettono saperi, si raccontano territori e si promuove un modello di città sostenibile, dove il cibo diventa linguaggio universale di educazione, comunità e bellezza. Un cibo che parlerà a tutti, anche ai consumatori di domani, per promuovere un’alimentazione sana, stagionale, garantita e di qualità”, aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.

Il mercato è aperto tutti i venerdì e i sabati dalle 10 alle 19; la Casa del Vino, invece, dal martedì al sabato dalle 10 alle 19. Per tutte le informazioni, consultare mercatodelcorso.it e seguire le pagine social del Mercato del Corso su Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.