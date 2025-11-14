A Grinzane la piazza ai piedi del Castello cambia volto: un intervento da 700mila euro

A Grinzane Cavour sta per aprirsi una stagione nuova. Piazza Cavour che accoglie chi sale verso il Castello – luogo simbolo del paese e spazio riconosciuto a livello internazionale – si prepara a un profondo intervento di riqualificazione destinato a cambiarne l’aspetto e la fruibilità. I lavori inizieranno a dicembre e rappresentano uno dei progetti più rilevanti degli ultimi anni: un investimento complessivo di 700 mila euro, sostenuto grazie all’accordo di programma con la Regione Piemonte.

Il progetto, firmato dall’architetto Emanuele Alessandria, potrà contare su risorse regionali per 585 mila euro, integrate da 65 mila euro di cofinanziamento comunale e da un contributo della Fondazione CRC pari a 50 mila euro. A occuparsi del cantiere sarà la ditta Sam di Monforte d’Alba, con alcune porzioni affidate a imprese specializzate per verde e impianti tecnici.

L’intervento interesserà l’intero fronte urbano sotto il Castello, con l’obiettivo di rendere quello spazio più accogliente e, soprattutto, più sicuro. Il sindaco Gianfranco Garau sottolinea come l’area fosse ormai bisognosa di un progetto organico: "Riteniamo fondamentale valorizzare il contesto monumentale che caratterizza Grinzane. La piazza è la cornice naturale del nostro castello, un bene UNESCO, e meritava un intervento capace di unire qualità estetica, sicurezza ed equilibrio paesaggistico".

Il piano prevede il completo rifacimento della pavimentazione, che sarà realizzata con cubetti in pietra e porfido, mentre i nuovi marciapiedi utilizzeranno pietra di Langa. Verranno interrate le linee aeree e ripensata l’intera illuminazione pubblica. È prevista inoltre una riorganizzazione complessiva degli spazi: dalle aree verdi, che saranno riviste e riqualificate in dialogo con la Soprintendenza, ai parcheggi, completamente ridisegnati per garantire ordine e funzionalità. Nel progetto rientra anche la rimozione del campo da bocce, oggi inutilizzato.

Particolare attenzione sarà dedicata all’accessibilità. L’intervento permetterà di superare le barriere architettoniche con nuovi marciapiedi continui, pensati per pedoni, passeggini e persone con disabilità, offrendo finalmente un percorso sicuro dal centro storico alla salita che porta al Castello.

Una parte importante del cantiere riguarderà poi la messa in sicurezza del muraglione affacciato sulla valle, dove erano stati registrati movimenti del terreno. Da quel punto partirà anche un nuovo collegamento pedonale che attraverserà la provinciale e permetterà di raggiungere il Belvedere Gustava, realizzato dalla Fondazione CRC. Garau anticipa un ulteriore elemento del progetto: "Stiamo creando un piccolo punto panoramico, reso possibile dalla collaborazione con un privato che ha messo a disposizione due filari di vigna. Sarà uno spazio sicuro, dove fermarsi ad ammirare il castello e i vigneti".

Il cantiere non interferirà con la viabilità almeno nella fase iniziale. L’amministrazione punta a chiudere i lavori entro aprile, in tempo per la nuova stagione turistica. "Se il meteo sarà dalla nostra parte – conclude Garau – consegneremo una piazza completamente rinnovata. Non è solo un intervento sulla pavimentazione, ma un modo per prendersi cura dell’identità del paese, del suo cuore storico e del modo in cui residenti e visitatori vivono questo luogo".