Solidarietà | 18 novembre 2025, 16:19

Duemila euro per l'acquisto di medicinali per detenuti indigenti al carcere di Cuneo

La donazione da parte dell'Associazione Ariaperta Odv all'Asl Cn1 per farmaci di fascia C, riporta all'attenzione le difficoltà delle persone ristrette prive di risorse economiche

Immagine di repertorio

L’Associazione Ariaperta ODV, che riunisce da oltre trent’anni volontari del carcere di Cuneo, ha donato nelle settimane scorse € 2.000 all’A.S.L. CN1 vincolati all’acquisto di medicinali di fascia C per i detenuti non abbienti ristretti nella Casa Circondariale della nostra Città. 

Sempre più grave è in effetti la situazione sanitaria dei tanti ospiti dell’Istituto che, a fronte di prescrizioni specialistiche, non possono curarsi adeguatamente, essendo privi di risorse economiche. Ed è acclarato che, in regime di detenzione, le manifestazioni di malattia e sofferenza aumentano in maniera esponenziale e, di pari passo, i bisogni terapeutici.

Il passaggio in fascia C di molti farmaci (non più quindi a carico del Servizio Sanitario) costringe (e certamente non solo in carcere) molti cittadini a trovarsi nelle condizioni di rinunciare alle cure farmacologiche o a rivolgersi all’intervento della società civile sotto le forme del volontariato. 

"Non ci interessa quindi  - spiegano dall'associazione - tanto comunicare la nostra modesta elargizione (resasi possibile grazie anche al sostegno della Comunità Emmaus di Cuneo), meramente provvisoria e irrisoria rispetto alle necessità, quanto rendere nota la situazione di difficoltà delle persone più svantaggiate, detenute nel nostro caso specifico. Un ulteriore invito ai cittadini e ai politici nazionali e locali per decidere quali siano davvero le priorità del nostro Paese".

Redazione

