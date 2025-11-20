 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 20 novembre 2025, 13:57

Gli studenti del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo alla fiera Restructura

La classe 5ªE dell'indirizzo CAT ha partecipato al salone dedicato all'edilizia, alla riqualificazione e alla sostenibilità preso l'Oval Lingotto Fiere di Torino

Gli studenti del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo alla fiera Restructura

La classe 5ªE dell’indirizzo CAT del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo ha partecipato alla fiera Restructura, l’importante salone dedicato all’edilizia, alla riqualificazione e alla sostenibilità presso l'Oval Lingotto Fiere di Torino. La visita ha rappresentato un’opportunità concreta per vedere da vicino le ultime novità del settore e per collegare quanto studiato a scuola con il mondo professionale.

Gli studenti hanno potuto osservare nuovi materiali da costruzione, tecnologie innovative per il risparmio energetico, sistemi avanzati per l’isolamento termico e acustico, soluzioni per la sicurezza in cantiere e strumenti digitali per la progettazione BIM. Molto apprezzati anche gli stand dedicati alla sostenibilità, all’edilizia green, al riciclo dei materiali e al miglioramento energetico degli edifici.

La visita a Restructura si è rivelata un’esperienza formativa importante, che ha aiutato gli studenti a comprendere meglio le tendenze attuali dell’edilizia e a immaginare il proprio futuro professionale con maggiore consapevolezza. È cruciale, per l'istituzione scolastica, che la teoria appresa in aula si colleghi concretamente con le dinamiche professionali e le sfide attuali del settore mondo del lavoro, in particolare quelle legate all'innovazione e alla sostenibilità, offrendo così agli alunni e alle alunne una visione più nitida e consapevole del loro futuro. 

cs

