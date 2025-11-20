Architettura cuneese alla ribalta: Dante 47 e un edificio anni Sessanta di Mondovì sulle pagine di "The Plan"

Un anno prestigioso per l'architettura cuneese, come era stato, a dirla tutta, anche il 2024.

Segno che, nonostante la Granda sia ai confini dell'impero, la sua creatività riesce ad esprimersi e a diventare punto di riferimento, tanto da meritare una vetrina di altissimo pregio quale è The Plan, rivista internazionale di architettura e design edita da Maggioli, distribuita e venduta in 70 Paesi.

Concentrandoci solo sugli ultimi due anni, nel 2024 sono stati numerosi gli articoli su The Plan che hanno raccontato l'architettura della nostra provincia.

Partiamo dal recupero di un rudere a Roccasparvera, realizzato dall'architetto cuneese Dario Castellino. Un "Buen retiro" che, come in tutti i suoi lavori, rispecchia l'attenzione e il rispetto per l'ambiente montano, a partire dalla scelta dei materiali e dei colori.

La ristrutturazione è rientrata tra i cinque finalisti nella categoria Architettura Privata del Wood Architecture Prize 2024. The Plan le ha dedicato un ricco approfondimento, corredato anche da tante bellissime immagini.

Non manca, tra i focus sugli studi cuneesi, un articolo dedicato a Damilanostudio Architects e all'importante intervento di riqualificazione urbana nella zona del Cuore Immacolato, dove sorge l’edificio polifunzionale F5, che fa parte di un grande intervento urbano nella prima periferia della città.

Infine, il lavoro dello Studio FTG Architettura e Ingegneria, che ha riqualificato un ex fabbricato industriale realizzando due residenze private unifamiliari.

Nel 2025 sono due, in particolare, i focus sulla Granda.

Partiamo da giugno 2025, con un articolo che ha dato risalto ad un intervento su un edificio anni Sessanta, a firma di Magliano e Morra Architetti Associati e curato nel suo complesso da Effettotetto.

L'edificio, che si trova a Mondovì, è stato completamete rivisitato. Preservando la forza della struttura originale, questa è stata aggiornata sia in termini estetici sia sotto il profilo tecnologico.

La struttura massiccia, realizzata in mattoni a vista e cemento, con i suoi rigori tipici dell’epoca, è stata trasformata per rispondere alle esigenze contemporanee di efficienza energetica e comfort abitativo.

Nell'articolo è l'architetto Francesco Magliano a spiegare il concept che ha ispirato la rinascita dell'edificio e i passaggi progettuali e di realizzazione che hanno portato all'attuale risultato: un vecchio palazzotto degli anni Sessanta è stato trasformato in un edificio contemporaneo, efficiente e accogliente, rispettando al contempo la memoria storica del luogo.

Chiudiamo con il numero di novembre di The Plan, dove è stato dato spazio a Dante47, edificio residenziale che si inserisce in uno dei contesti più esclusivi di Cuneo e che rappresenta un esempio virtuoso di rigenerazione urbana, contraddistinto da eleganti linee architettoniche, ampi terrazzi e grandi vetrate panoramiche.

Progettato dallo studio Kuadra di Cuneo, l'edificio ospita venti alloggi smart ed eco-friendly. Si trova proprio in corso Dante al civico 47 ed è da molti considerato uno degli edifici più belli di Cuneo.

Sempre dello Studio Kuadra, possibile protagonista di nuove pubblicazioni su The Plan, l'edificio Atlas in via XX Settembre e, in costruzione, il palazzo Andromeda di piazza Europa.