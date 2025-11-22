Bra: 350 nuovi parcheggi all’ex scalo ferroviario di corso IV novembre in primavera

Partiranno in primavera i lavori appaltati per la realizzazione di nuove asfaltature e la sistemazione dell’area di corso IV novembre nel concentrico di Bra.

Il Comune ha infatti stanziato, attingendo dall’avanzo di amministrazione dell’anno scorso, approvato in occasione dell’ultimo Consiglio, una somma complessiva di 312mila euro. La stessa verrà suddivisa in 300mila euro per le asfaltature e le opere stradale, mentre i restanti 12mila verranno impiegati per la sistemazione preliminare dell’area di corso IV novembre.

L’assessore delegato Walter Gramaglia ha elencato dove verranno effettuate queste asfaltature: “I tratti che sono stati individuati per i lavori saranno via Trento e Trieste tra la biblioteca Arpino e il bar del Chiosco, i lati di piazza Roma dal bar della rotatoria per poi giungere sino a via Sarti, il tratto finale di via Umberto dal Politeama Boglione sino alla pizzeria Santa Lucia. Verrà inoltre riasfaltata la salita di San Michele e si interverrà sul giunto stradale e sull'asfaltatura del sovrappasso a fianco della caserma dei carabinieri”.

Ben diverso invece è il discorso che riguarda l’area di corso IV novembre adibita a parcheggio. Un primo breve tratto, che è stato oggetto di una convenzione urbanistica ed è stato ceduto proprio in questi giorni al Comune (con l’abbattimento di un magazzino), conterrà 20-25 posti auto. Mentre la seconda zona, molto più estesa e lungo via Trento e Trieste, ex scalo ferroviario, in attesa di ulteriori fondi e dopo il parere positivo da parte della Sovrintendenza dell’abbattimento degli ex fabbricati di proprietà della Rfi (Rete ferroviaria italiana), diventerà un’area in cui saranno ricavati 350 nuovi posti auto. Un ulteriore servizio per gli automobilisti, un “vero polmone” che coprirà la zona che parte dal Movincentro, sino a quello dell’ex scalo ferroviario.

“Non essendoci interessi storici e artistici sui magazzini ferroviari dell’ex scalo, la Sovrintendenza ha dato l’ok per il loro abbattimento, destinando così quest’area a 350 nuovi parcheggi – ha chiuso l’assessore Walter Gramaglia – Entro la fine dell’anno questo lotto, ancora di proprietà della Rfi, sarà venduto al Comune. Ringrazio pertanto la mediazione che si instaurando fra i nostri uffici comunale e Rfi per quest’acquisto importante per Bra, del valore di 756mila euro, tramite un accordo di vendita messo a bilancio e per cui sarà acceso un mutuo. Da quel parcheggio ci sarà l’accesso diretto al nuovo nido, a pochi passi dalla zona interessata”.