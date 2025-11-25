 / Scuole e corsi

Lisistrata in scena a Ceresole d’Alba: il Liceo Ancina porta il classico di Aristofane sul palco

Sabato 29 novembre, la compagnia studentesca di Fossano proporrà la commedia al teatro parrocchiale, attualissima riflessione tra comicità e denuncia sociale

Sabato 29 novembre alle ore 21:00, presso il teatro parrocchiale di Ceresole d'Alba, il Liceo “Ancina” di Fossano porterà in scena la commedia Lisistrata, uno dei capolavori più celebri e attuali di Aristofane. Lo spettacolo, già presentato con successo in altri teatri della provincia, unisce comicità, ritmo e riflessioni che parlano ancora al pubblico di oggi.

Pur ambientata nell’antica Grecia, la vicenda risulta molto vicina alla sensibilità contemporanea: Atene e Sparta sono coinvolte da anni in una guerra estenuante che logora le città e i loro abitanti. Le donne, esasperate dalle sofferenze quotidiane e dalla follia del conflitto, scelgono di ribellarsi e mettere in atto un piano tanto semplice quanto ingegnoso per costringere gli uomini a negoziare la pace. Quale stratagemma escogitano? Lo scoprirete a teatro!

