Coldiretti Cuneo e Open Baladin, a Cuneo si accendono 130 alberelli per una grande serata solidale

È in programma per venerdì 5 dicembre, in Piazza Foro Boario a Cuneo, la serata solidale promossa da Open Baladin, con la collaborazione delle Donne Coldiretti e di Campagna Amica, un appuntamento che unisce i sapori di Campagna Amica, la convivialità e l’impegno verso la comunità.

A partire dalle ore 16, la piazza si animerà con laboratori didattici per bambini a cura di Coldiretti, dedicati alla creazione di biscotti, a una merenda contadina e al vin brulè, creando un clima accogliente e festoso, aperto a famiglie e cittadini. Sarà inoltre possibile scrivere la letterina a Babbo Natale e imbucarla nella cassetta dedicata allestita presso lo IAT di Cuneo, pronta a raccogliere i desideri di grandi e piccini.

Il momento più atteso della serata sarà l’accensione simbolica dei 130 alberelli che illumineranno Foro Boario, trasformando la piazza in una scenografia suggestiva e celebrando l’unità della comunità attorno a un progetto sociale condiviso.

Al centro dell’iniziativa c’è la raccolta fondi solidale, sarà possibile acquistare uno dei pacchi preparati da Open Baladin, Coldiretti e ATL del Cuneese. I pacchi, dal valore commerciale di 20 euro, saranno venduti con un unico obiettivo: devolvere l’intero ricavato all’Associazione Palcoscenico Performing Arts Center di Cuneo, sostenendo la sua preziosa attività artistica e culturale. Chi acquisterà un pacco avrà un ruolo speciale, sarà proprio lui ad accendere uno dei 130 alberelli, diventando simbolicamente protagonista della serata.

“Questa serata – afferma Monia Rullo, Responsabile Provinciale Donne Coldiretti – rappresenta un esempio concreto di come il nostro territorio sappia unirsi per sostenere progetti di interesse comune. Grazie alla collaborazione con Open Baladin e al contributo dei partner coinvolti, trasformiamo un momento di festa in un gesto di solidarietà che illumina la comunità”.

“Siamo molto legati a questo appuntamento – dichiara Elio Parola, titolare di Open Baladin Cuneo –. Grazie all’impegno di Baladin e dei nostri partner possiamo realizzare ogni anno un gesto concreto per il territorio. I pacchi solidali uniscono qualità e solidarietà: chi li acquista trova prodotti di valore superiore al prezzo di vendita e, soprattutto, sostiene una causa importante. È bellissimo vedere la comunità unirsi per un obiettivo comune”.