Mondovì, al CFP Cemon prende il via il seminario internazionale del progetto Moderatti

Dal 3 al 5 dicembre 2025 il CFP Cemon di Mondovì ospiterà il seminario transfrontaliero del progetto MODERATTI, iniziativa Alcotra dedicata alla creazione di una rete franco-italiana di Operatori Energetici (OETC) e alla collaborazione tra i territori di Torino, Cuneo, Alte Alpi e Alpi dell'Alta Provenza per accelerare la transizione energetica nella zona ALCOTRA.

Il progetto nasce da un’urgenza concreta: nonostante l’alto potenziale delle aree alpine nella produzione di energia rinnovabile, i livelli attuali sono ancora distanti dagli obiettivi europei e il cambiamento climatico sta colpendo la zona sud-alpina con un riscaldamento superiore alla media globale.

MODERATTI punta a rispondere a questa sfida mettendo in rete competenze, esperienze e visioni di attori francesi e italiani impegnati nello sviluppo energetico sostenibile.

Un programma internazionale, tre giorni di confronto

Il seminario vedrà la presenza dei partner francesi e italiani del progetto, con momenti di approfondimento dedicati alla comunicazione, alla metodologia di lavoro dei vari gruppi e a visite sul territorio monregalese.

Il CFP Cemon avrà un ruolo centrale ospitando interventi, atelier, lavori congiunti e momenti di scambio sulle azioni avviate localmente.

4 dicembre: Serata Cinema aperta al pubblico con MAKALA

Un appuntamento particolarmente significativo sarà la Serata Cinema di giovedì 4 dicembre alle ore 18:30, ospitata presso il CFP Cemon e aperta gratuitamente a tutti gli interessati.

In programma la proiezione dei tre cortometraggi sul tema della sostenibilità ambientale realizzati dagli studenti del CFP Cemon e dalla scuola francese Greta di Digne-les-Bains in collaborazione con l’artista Fatima Bianchi. In seguito il film “Makala” di Emmanuel Gras, opera pluripremiata che racconta la storia di Kasongo, giovane padre del Congo che sogna di costruire una casa per la sua famiglia. Per realizzare quel desiderio affronta ogni giorno un viaggio estenuante in bicicletta per vendere carbone al mercato.

Un racconto potente, essenziale e profondamente umano, che invita a riflettere sul tema della fatica, della resilienza e delle risorse – personali ed energetiche – che sostengono le comunità.

Al termine della serata è previsto un buffet, occasione informale per un confronto tra partecipanti al progetto, studenti, cittadinanza e appassionati di cinema sociale.

Un’occasione per la comunità

L’arrivo del progetto Moderatti al CFP Cemon rappresenta un momento di apertura del centro formativo al territorio e alla rete internazionale che sta lavorando sui temi dell’energia sostenibile.

Per la comunità monregalese e per i giovani del CFP, il seminario costituisce un’opportunità per avvicinarsi da protagonisti ai temi del futuro, dalla transizione energetica alle nuove professioni legate alla gestione responsabile delle risorse.