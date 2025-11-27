Le Stelle di Natale dell’Ail lanciano una nuova sfida in oltre 130 piazze della provincia di Cuneo

Da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, saranno circa 130 le piazze della provincia di Cuneo che anche quest’anno ospiteranno gli ormai tradizionali gazebo e banchetti con le Stelle di Natale dell’Ail (piantine) abbinate ai Sogni di Cioccolato (dolci).

All’insegna del motto “Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella”, in cambio di un’offerta base del valore di 15 euro, chiunque avrà la possibilità di dare speranza ai tanti pazienti che lottano contro un tumore del sangue. Il ricavato dell’iniziativa di raccolta fondi, infatti, rimane integralmente all’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” e verrà utilizzato, come da più di 25 anni a questa parte, per la realizzazione di progetti sul territorio provinciale.

L’elenco completo delle piazze cuneesi in cui saranno presenti gli oltre 200 volontari dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, è in continuo aggiornamento sul sito Internet dell’Ail di Cuneo (https://ail.cuneo.it/progetti/stelle-di-natale-e-uova-di-pasqua/).

Per informazioni telefonare ai numeri 0171/695294 e 370/3405038 (anche whatsapp) o scrivere a info@ail.cuneo.it.

“Dopo aver vinto l’anno scorso, con la Fondazione Ospedale di Cuneo Onlus, la sfida dell’acquisto della nuova PET per l’ASO Santa Croce e Carle di Cuneo, quest’anno abbiamo deciso di lanciarci in una nuova importante scommessa per continuare la nostra battaglia contro i tumori del sangue – spiega Anna Rubino, presidente di Ail Cuneo Sezione “Paolo Rubino” -. Il ricavato delle offerte per le Stelle di Natale 2025, infatti, sarà destinato a sostenere un nuovo progetto dedicato alla ricerca in ambito onco-ematologico e agli studi clinici. L’iniziativa permetterà di proseguire le attività cliniche e scientifiche fondamentali per offrire ai pazienti percorsi terapeutici sempre più avanzati e innovativi. Crediamo che questo nuovo progetto possa fare da stimolo per fare ancora meglio dell’anno scorso. Per questo, ancora una volta, ringraziamo i nostri volontari e i nostri sostenitori perché è solo ed esclusivamente grazie a loro se tutto ciò è stato, è e sarà tuttora possibile”.