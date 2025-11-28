Il valore dei RAEE raccontato ai più giovani da Roberto Cavallo

Un gradito ritorno, anche se attraverso lo schermo, quello dell’agronomo e ambientalista Roberto Cavallo, che ha incontrato a distanza le studentesse e gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Govone, diretto dalla prof.ssa Laura Ragazzo, dal 2019 Scuola polo regionale delle Avanguardie Educative.

L’iniziativa rientra nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2025, attualmente in corso, che quest’anno invita tutti a riflettere sul valore dei RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con lo slogan “Accendi il valore, spegni lo spreco!”. Le classi del Comprensivo prendono parte alla campagna europea, appuntamento atteso e partecipato, ormai da molte edizioni.

A introdurre l’incontro la dirigente scolastica, che ha sottolineato il valore educativo di iniziative mirate a sensibilizzare le giovani generazioni sui temi ambientali. Al termine la parola è passata alla dott.ssa Ilaria Calò, esperta di comunicazione ambientale di AICA, che, attraverso un quiz interattivo, ha spiegato alle numerose classi collegate che cos’è la SERR, perché è nata e in che modo ciascuno può dare il proprio contributo.

La parte più attesa è stata naturalmente quella con Roberto Cavallo che, con la sua consueta simpatia, ha commentato alcune brevi video-pillole e aperto un dialogo diretto con il giovane pubblico.

Si è parlato di obsolescenza programmata e percepita, di quanto spesso gli oggetti vengano sostituiti prima del necessario e di come i RAEE possano essere una risorsa preziosa, se raccolti e riciclati correttamente. Cavallo ha invitato le ragazze e i ragazzi a riflettere anche sul proprio ruolo di consumatrici e consumatori, troppo spesso influenzati da pubblicità insistenti che spingono all’acquisto di prodotti non indispensabili.

Grande la curiosità suscitata nella giovane e attenta platea, che nelle scorse settimane si è preparata, approfondendo materiali dedicati alla SERR, con uno sguardo anche ai lavori della recente Cop30.

L’evento si è concluso con l’auspicio che iniziative come la SERR, nel tempo, possano davvero contribuire alla crescita di cittadine e cittadini sempre più consapevoli e rispettosi dell’ambiente. Lo riassume bene il commento di Elisa, studentessa della secondaria di Priocca: “Il mondo è in pericolo e tocca a noi salvarlo”.