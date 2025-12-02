Mondovì, dicembre all’Università degli Adulti: cultura e scienza in Sala Conferenze

Relatori e temi importanti in dicembre all'Università degli Adulti di Mondovì in Sala Comunale Conferenze. Giovedì 4, dalle 15 alle 17, il dott. Silvio Giordano, astrofisico dell'Osservatorio Astronomico di Pino Torinese, guiderà alla scoperta del Sole.

Il giovedì successivo, 11 dicembre, il prof. Gianluigi Beccaria, noto storico della lingua e critico letterario, accademico della Crusca e dei Licei, reduce dal Premio "Cesare Pavese" per la saggistica, parlerà di "Letteratura e tecnologia: siamo entrati in un 'epoca totalmente nuova?".

Incontri aperti a tutti gli interessati fino a disponibilità dei posti.