Lo spettacolare tsunami di nuvole sulla Sacra di San Michele

Da lontano potrebbero anche sembrare onde molto, molto alte. Ma si tratta in realtà di nuvole più uniche che rare.

La fotografia scattata da Valerio Minato lo scorso 29 novembre mostra il suggestivo corpo nuvoloso che appare come uno tsunami che si infrange sulla Sacra di San Michele, ricordando una roll cloud, nube roteante.

Una roll cloud è una nube isolata a forma tubolare, appartenente alla famiglia delle nubi arcus, la cui caratteristica più distintiva è il movimento rotatorio orizzontale, causato da forze come il wind shear, ovvero una variazione della velocità e della direzione del vento in base all’altitudine. La sua formazione è legata all’interazione di masse d’aria di temperature contrastanti e all’avanzata di un fronte temporalesco.

Anche per questo ricordano l’incedere di uno tsunami, e sebbene siano decisamente meno pericolose la loro formazione è in realtà uno dei tanti sintomi allarmanti dei cambiamenti climatici in corso.

Un raro esempio di come le dinamiche atmosferiche possano dare origine a scenari spettacolari e, a volte, misteriosi.