Arriva la Superluna  Fredda, l’ultima meraviglia celeste del 2025

L’ultimo plenilunio del 2025 sarà un evento da non perdere per la cosiddetta Superluna Fredda, che brillerà in tutta la sua bellezza nella notte tra il 4 e 5 dicembre.

Si tratta dell’ultima Superluna dell’anno, un fenomeno in cui il nostro satellite apparirà, secondo gli esperti, l’8% più grande e il 15% più luminoso del solito, poiché si troverà al perigeo: il punto più vicino alla Terra.

Il nome Luna Fredda (Cold Moon) deriva dalle tradizioni dei nativi americani e segna l’inizio del freddo rigido e delle gelate invernali. Sarà anche il plenilunio più prossimo al solstizio d’inverno che quest’anno cadrà il 21 dicembre e va ad illuminare la serie di notti più lunghe dell’anno.

La Luna Piena di dicembre conclude la sequenza di tre Superlune di quest’autunno. Assieme alle Perseidi di agosto e alle Leonidi di novembre, l’appuntamento con le Geminidi è tra i più attesi, a causa della media di stelle cadenti potenzialmente visibili.

Non ci resta che alzare lo sguardo!