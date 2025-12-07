﻿Beppe Ghisolfi ha presentato a Saluzzo il nuovo giallo di Gian Maria Aliberti Gerbotto con protagonista Vincenzo Mollica

Sala gremita, venerdì sera 5 dicembre, all’Interno 2 di Saluzzo per la presentazione del nuovo romanzo di Gian Maria Aliberti Gerbotto, L’Aria di Cuneo. A introdurre l’autore è stato il banchiere e divulgatore Beppe Ghisolfi, mentre Vincenzo Mollica – protagonista d’eccezione del giallo – ha preso parte all’evento attraverso un videomessaggio inviato da Roma per motivi di salute.

«È un libro straordinario e Gian Maria è uno scrittore elegantissimo, capace di un’ironia sottile e deliziosa», ha dichiarato Mollica. «Il fatto che nel romanzo io “muoia” mi ha strappato risate autentiche, regalandomi uno dei ricordi più divertenti della mia carriera», ha aggiunto lo storico volto del Tg1, ora figura centrale del nuovo romanzo giallo firmato dallo scrittore saluzzese.

L’amicizia tra i due giornalisti risale ai tempi del Festival di Sanremo, quando condividevano gli stessi spazi Rai al teatro Ariston: Mollica impegnato per il Tg1 dal celebre balconcino, Aliberti al lavoro nei programmi di Gigi Marzullo. Proprio Mollica, che da anni riceveva dall’amico i suoi romanzi gialli in cui comparivano personaggi reali, aveva scherzosamente domandato quando sarebbe toccato a lui diventare protagonista.

Prima di lui, Aliberti Gerbotto di Casteldelfino, aveva coinvolto nelle sue opere figure come il Vescovo di Saluzzo mons. Bodo, l’allora sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna, Beppe Ghisolfi, il professor Giovanni Quaglia e il vignettista Danilo Paparelli, che in questo romanzo torna come coprotagonista e autore della vivace copertina.

Nel libro, Mollica – tesserato numero otto della storica confraternita goliardica degli “Uomini di mondo”, presieduta da Paparelli e ispirata alla celebre battuta di Totò – giunge a Cuneo come ospite d’onore dell’adunata annuale. La festa, però, prende una piega drammatica: alla vigilia dell’evento, il giornalista viene trovato privo di vita in una camera d’albergo a Chiusa Pesio. Un malore improvviso? Alcuni particolari, apparentemente marginali, fanno vacillare questa ipotesi. Così il maresciallo Siviero dei Carabinieri di Saluzzo si trova a ricostruire i fatti: chi avrebbe potuto voler eliminare una personalità tanto amata? A raccontare l’ossatura della trama è stato lo stesso autore, oggi professore in vari istituti di scuola superiore cuneese, intervistato durante la serata dal caro amico Ghisolfi.

Accanto a Mollica, anche in questa nuova opera – pubblicata da Tipolito Europa – compaiono numerosi personaggi reali, inseriti con i loro nomi e ruoli autentici, e molti luoghi iconici di Saluzzo e del territorio cuneese, che diventano scenografia e coprotagonisti del racconto. «Con lo scrittore piemontese il noir si trasforma in una piccola guida social-turistica romanzata», osserva Antonio Bozzo del Corriere della Sera nella quarta di copertina.

Oltre ai suoi apprezzati gialli, Gian Maria Aliberti Gerbotto ha pubblicato una decina di altri volumi, spesso dedicati al mondo dei vip che ha intervistato per dieci anni sulle pagine di Vanity Fair, con uscite per editori come Piemme e Mondadori e distribuzioni Rizzoli e De Agostini.

L’Aria di Cuneo è ora disponibile in libreria al prezzo di 16 euro e, a breve, anche online sul sito Mondadori.