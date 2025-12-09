Dolore, postura e sport: a Limone si presenta TaoPatch, dispositivo di terapia luminosa made in Italy

Sabato 27 Dicembre, alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale di Limone Piemonte, si terrà l’incontro pubblico “TaoPatch – Il nuovo modo di curare il dolore nel mondo”, evento organizzato con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte.

TaoPatch è una tecnologia tutta italiana basata sulla applicazione di piccoli dispositivi di terapia luminosa in punti specifici del corpo, per intervenire sul dolore, migliorare postura e movimento e favorire un più ampio benessere globale, anche in ambito sportivo. TaoPatch non è un Farmaco, non rilascia alcuna sostanza chimica e non ha effetti collaterali.

Durante l’incontro verranno illustrati, con un linguaggio semplice e concreto, i principi di funzionamento di TaoPatch, i benefici riscontrati in ambito posturale, neurologico e sportivo e soprattutto nell’abbassamento del dolore cronico, alcuni casi clinici reali e testimonianze dirette di pazienti o altleti che stanno già utilizzando questa tecnologia.

Relatore dell’incontro sarà Joe Aveta, fisioterapista e applicatore TaoPatch, con lunga esperienza nell’integrazione tra riabilitazione, riequilibrio energetico e benessere globale. Da anni affianca pazienti cronici, sportivi e persone che desiderano migliorare la qualità della propria vita.

L’iniziativa è rivolta a tutti: adulti, anziani, persone con disturbi neurologici del movimento e dell’equilibrio, sportivi di ogni livello e semplici curiosi interessati a scoprire nuove possibilità nel campo della salute e del benessere.

L’ingresso è libero e gratuito e non è richiesta prenotazione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Limone Piemonte.