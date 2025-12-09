Ail Cuneo e la famiglia di Mauro Piola ringraziano per le offerte ricevuto in sua memoria

L’Ail di Cuneo e la famiglia Piola ringraziano di cuore per le offerte ricevute in memoria di Piola Mauro, con le quali è stata acquistata una delle poltrone per il Day Hospital presso il reparto di Ematologia del Santa Croce e Carle. "In questi 25 anni di attività siamo stati una presenza costante a fianco di pazienti e familiari.

Un aiuto concreto: supporto sociale, economico e psicologico; investimenti in ricerca e assistenza; impegno per garantire le migliori cure nel Reparto di Ematologia di Cuneo; ospitalità nelle “case AIL”.





Il nostro sogno: un futuro senza malattie, piantando per terra tante certezze e realizzando nuovi progetti. Per portare avanti tutto questo, però, abbiamo bisogno della collaborazione e della buona volontà di tante persone: volontari, sostenitori, personale sanitario, altre associazioni...tutti insieme siamo AIL. Ma soprattutto abbiamo bisogno di ascoltare le persone, i pazienti e chi affronta il percorso di malattia a fianco a loro, per ricordarci e ricordare che curare è innanzi tutto “prendersi cura” e ogni azione, per quanto innovativa e tecnologica, deve innanzi tutto rispondere a questa “missione”.

Vi invio un ideale abbraccio a nome di tutte le persone che abbiamo aiutato finora e di quelle che, insieme, potremo ancora aiutare in futuro.

Grazie di cuore"