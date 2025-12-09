 / Solidarietà

Solidarietà | 09 dicembre 2025, 14:48

Alba, Natale solidale con l’associazione Amici di Zampa

Domenica 14 dicembre la tradizionale festa natalizia per aiutare gli animali meno fortunati

Il Natale, ad Alba, ha un sapore ancora più speciale. Accanto alle luci, ai dolci e ai tradizionali scambi di auguri, arriva un’iniziativa dedicata a chi una voce non ce l’ha: gli animali abbandonati che l’associazione Amici di Zampa accoglie e assiste da oltre vent’anni con impegno e dedizione.

Domenica 14 dicembre, dalle 13.30 alle 17.30, l’associazione invita la cittadinanza al tradizionale appuntamento “Natale in canile e gattile”, che si terrà presso il gattile di località Toppino 17, dietro la Casa Circondariale di Alba.
Un pomeriggio di festa e serenità aperto a tutti, con l’obiettivo di portare attenzione, affetto e sostegno agli animali meno fortunati.
Nel corso della giornata sarà possibile visitare la struttura, conoscere da vicino i cani e i gatti ospiti e scoprire il lavoro quotidiano dei volontari, che rappresentano un punto di riferimento per chi ama gli animali e per il territorio.

Amici di Zampa invita a partecipare portando un dono per gli ospiti del rifugio: cibo, coperte, giochi o semplicemente una carezza e un augurio sincero, gesti che possono fare la differenza soprattutto nei mesi più freddi dell’anno.
L’associazione ricorda anche che molti degli animali presenti sono in cerca di una nuova casa e che il periodo natalizio può diventare un momento di incontro importante per chi desidera adottare responsabilmente. Un’occasione per unire il calore del Natale alla solidarietà, regalando un sorriso – e forse una nuova vita – ai nostri amici a quattro zampe.

Per ulteriori informazioni: Barbara 335 6915647 e Paolo 347 5924197

Gabriella Fazio

