Alba, Natale solidale con l’associazione Amici di Zampa

Il Natale, ad Alba, ha un sapore ancora più speciale. Accanto alle luci, ai dolci e ai tradizionali scambi di auguri, arriva un’iniziativa dedicata a chi una voce non ce l’ha: gli animali abbandonati che l’associazione Amici di Zampa accoglie e assiste da oltre vent’anni con impegno e dedizione.

Domenica 14 dicembre, dalle 13.30 alle 17.30, l’associazione invita la cittadinanza al tradizionale appuntamento “Natale in canile e gattile”, che si terrà presso il gattile di località Toppino 17, dietro la Casa Circondariale di Alba.

Un pomeriggio di festa e serenità aperto a tutti, con l’obiettivo di portare attenzione, affetto e sostegno agli animali meno fortunati.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare la struttura, conoscere da vicino i cani e i gatti ospiti e scoprire il lavoro quotidiano dei volontari, che rappresentano un punto di riferimento per chi ama gli animali e per il territorio.

Amici di Zampa invita a partecipare portando un dono per gli ospiti del rifugio: cibo, coperte, giochi o semplicemente una carezza e un augurio sincero, gesti che possono fare la differenza soprattutto nei mesi più freddi dell’anno.

L’associazione ricorda anche che molti degli animali presenti sono in cerca di una nuova casa e che il periodo natalizio può diventare un momento di incontro importante per chi desidera adottare responsabilmente. Un’occasione per unire il calore del Natale alla solidarietà, regalando un sorriso – e forse una nuova vita – ai nostri amici a quattro zampe.



Per ulteriori informazioni: Barbara 335 6915647 e Paolo 347 5924197