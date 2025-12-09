Babbo Natale ha fatto visita agli ospiti della Casa di riposo Grandis di Valdieri

Domenica 7 dicembre una delegazione dell'Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha incontrato i dirigenti, il personale e gli ospiti dell'Istituto Imberti Grandis di Valdieri (CN).

Milo Ferrua, Vicepresidente nazionale del sodalizio apolitico ed apartitico fondato il 28 novembre 1985, ha dichiarato: "A nome di S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, presidente internazionale, e di Ilario Bortolan, presidente nazionale, siamo lieti di porgervi i migliori auguri per un Natale santo e un anno nuovo di salute e prosperità.

Riprendiamo la tradizione in questo bell'Istituto, inaugurata nel 1993 quando Battista Bluotto era sindaco e lo ricordiamo particolarmente in quest'anno centenario dalla sua nascita.

Sono felice di essere accompagnato dai Delegati Nazionali Carmen Cadar e Alfio Torrisi, oggi impegnato come Babbo Natale, dalla Vice Delegata Nazionale Claudia Rusu e dalla Dr. Paola Pellegrino. Molti dei nostri soci sono impegnati in altre cerimonie e distribuzioni natalizie, mentre a Chivasso si svolge attualmente una raccolta di giocattoli con il Fiduciario Silvano Borca.

Il 28 novembre scorso l'Associazione Internazionale Regina Elena ha compiuto i suoi primi 40 anni di attività e il 27 gennaio prossimo festeggeremo il decennale del conferimento al nostro sodalizio, apolitico ed apartitico, su proposta di Emanuel Parracone, della cittadinanza onoraria dell'Unione Montana Alpi del Mare, dal 27 febbraio 2025 presieduta dal Sindaco di Valdieri. Ringrazio in questo senso ancora per la loro sensibilità i Comuni di Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri.

Alle autorità, ai dirigenti, alla Direttrice, al personale e a tutti gli ospiti il Principe Sergio invia i suoi più affettuosi auguri nell'attesa del 30° anniversario dell'inaugurazione del monumento dedicato alla Regina Elena nella pineta di Sant'Anna, che ricorrerà il prossimo 23 agosto.

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti e alle vostre famiglie".

All'incontro hanno partecipato la Direttrice Stefania Messa, i Consiglieri Giacomo Forneris e Bruno Grande e l'ex Sindaco di Valdieri Emanuel Parracone.