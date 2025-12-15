A Savigliano si presenta il libro sul “presepe antropologico napoletano e piemontese”

Mercoledì 17 dicembre – alle ore 17, presso la Sala Sant'Agostino di piazzetta Arimondi – sarà presentato il volume “Il presepe antropologico napoletano e piemontese”, a cura di Alessandra Relmi e Felice Pavese.

Il libro, che spiega dettagliatamente «il viaggio dell'umanità, delle antiche civiltà passando nella Napoli del '700, nel Piemonte, fino ad oggi», esce contestualmente all'allestimento del presepe all'interno dell'Agorà di via Torino.

Si tratta di un progetto portato avanti da Alessandra Relmi e Felice Pavese con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano, la DI.A.Psi di Fossano-Savigliano-Saluzzo e dall'Asl Cn1 (il dipartimento di Salute Mentale ha coinvolto alcuni utenti dei Centri di salute mentale che hanno collaborato nell’allestimento), con il contributo di Banca Crs.

Il presepe è visitabile gratuitamente fino al 6 gennaio prossimo, dal lunedì al venerdì.

Orario: 15.30-19; il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.



