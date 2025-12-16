Revello celebra i diciottenni con la Costituzione e premia l’impegno dei cittadini

Si è svolta domenica 14 dicembre, nella Sala Consiliare del Comune di Revello, la cerimonia di consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai 40 giovani revellesi che nel corso dell’anno hanno compiuto o compiranno diciotto anni.

Un momento semplice ma carico di significato, pensato per celebrare l’ingresso dei ragazzi e delle ragazze nella vita adulta e nella piena cittadinanza.

Il sindaco Paolo Motta ha evidenziato nel suo discorso: "La Costituzione non è soltanto un libro, ma il fondamento della nostra democrazia e della convivenza civile. Con il raggiungimento della maggiore età, a voi giovani si aprono nuove opportunità e diritti, a partire dalla partecipazione attiva alla vita civica e democratica, accompagnati però da importanti doveri verso la comunità, ispirati ai valori di libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà".

Nel corso della cerimonia sono state inoltre consegnate le borse di studio del lascito “Avvocato Blengino” a tre studenti meritevoli: Arina Natalina Dalmasso, Filippo Castelletto e Chiara Dossetto, a riconoscimento dell’impegno e dei risultati raggiunti nel loro percorso scolastico.

Spazio infine ai ringraziamenti per il volontariato e l’impegno civico: sono state consegnate le targhe di riconoscimento ad Andrea Allasia per l’attività svolta nella Protezione civile comunale come capo squadra, incarico lasciato per raggiunti limiti di età e a Giovanni Peirone, Romana Moine, Elda Airasca e Teresa Fino per il prezioso contributo offerto nel direttivo della Pro Loco.

Una mattinata che ha unito simboli, merito e gratitudine, rafforzando il legame tra le nuove generazioni e la comunità revellese.