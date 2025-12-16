Livio Tranchida ha parlato di innovazione in sanità alla SAA-School of Management di Torino

Si è parlato di innovazione in ambito sanitario lunedì 15 dicembre, a Torino, nel corso di una lezione/testimonianza ospitata nell'aula magna del Campus SAA-School of Management, incontro introdotto e moderato da Filippo Monge, docente di Economia e Gestione delle Imprese e Economia dell'Innovazione presso l'Università di Torino. Ospite d’eccezione Livio Tranchida, direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e Commissario Straordinario dell'Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

All'evento, introdotto dai saluti di Davide Caregnato, direttore generale di SAA, hanno preso parte circa 200 giovani universitari, che hanno rivolto, al prestigioso ospite, numerosi quesiti sulle nuove prospettive del management e della comunicazione in sanità.

“E' stata una occasione per spiegare, ai nostri giovani, le principali dinamiche manageriali delle aziende ospedaliere - ha commentato Monge -. Sono particolarmente grato al dottor Tranchida per esser intervenuto in questo straordinario evento di divulgazione”.

Il dr. Tranchida ringrazia il prof. Monge e la SAA: “È stata una bella opportunità per raccontare come si genera valore nella sanità pubblica, del ruolo del Direttore Generale nelle aziende ospedaliere e delle opportunità che oggi la pubblica amministrazione offre alle nuove leve che si affacciano al mondo del lavoro.”



