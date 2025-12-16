Enrico Gentile atleta dell’anno per l'Unione Veterani Sportivi Cuneo

Il Consiglio Direttivo della Sezione UNVS "Pellin" di Cuneo, dopo averne vagliato accuratamente le caratteristiche sportive e sociali, ha deciso di assegnare il titolo di Atleta dell’anno 2025 ad Enrico Gentile.

Atleta “Special Olimpics” da oltre 20 anni, tesserato per l’ASD-APS Amico Sport di Cuneo, con cui svolge attività sportiva in varie discipline, con particolare passione per gli sport invernali, soprattutto lo sci alpino.

La consegna della pergamena

Sabato 13 dicembre presso la sede di Amico Sport, un folto numero di atleti, genitori, volontari e simpatizzanti, hanno partecipato con entusiasmo alla cerimonia di consegna del premio.

I Veterani Cuneesi erano rappresentati oltre che dal Presidente Giovanni Aime e dal Vicepresidente Guido Cometto, da Pinuccia Marabotto, Teresa Maineri, Franca Serale e Valter Fantino.

Il gruppo dei presenti all'evento

La partecipazione della Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha dato un maggior rilievo all’evento, a dimostrazione di come l’amministrazione comunale sia vicina alle Associazioni ed allo sport.

La spontaneità e la gioia di Enrico nel ricevere la medaglia e il diploma hanno emozionato e commosso i presenti.

Il calcio-balilla regalato ai ragazzi

Prima della festa finale e degli auguri di buone feste, ancora un momento simpaticamente toccante: a Pinuccia Marabotto è stata consegnata una pergamena accompagnata da una medaglia storica, per ringraziarla del suo ultraventennale impegno a favore della Sezione Luigi Pellin.

Domenica 14 dicembre, ancora un altro momento coinvolgente ed emozionante per il presidente Giovanni Aime e la Segretaria Franca Serale che, accompagnati dal consigliere Aurelio Serale, hanno inaugurato nella casa Spazio Libero dell’Associazione Genitori pro Handicap, un calcio balilla acquistato con un contributo della sezione UNVS L. Pellin Cuneo.

L’entusiasmo e la spontaneità con cui i ragazzi hanno ammirato il regalo ed immediatamente iniziato a giocarci, dimostrano come la scelta di festeggiare con questo contributo il 55° anniversario di fondazione della sezione, sia stata particolarmente azzeccata.