Mondovì, l’autista del bus si trasforma in Babbo Natale per augurare buone feste agli studenti

Inizieranno domani le vacanze di Natale per le scuole, ma gli studenti di Mondovì hanno già avuto un primo e speciale dono.

Oggi, giovedì 18 dicembre, all'uscita da scuola ad attenderli per il rientro c'era un Babbo Natale che, accompagnato dal suono di una campanella, ha distribuito caramelle a tutti augurando buone feste.

Lo speciale Babbo è il signor Maurizio, autista della linea che porta a Dogliani, della ditta SAAR.

Una vera gioia per gli studenti e per tutti i presenti in piazza d'Armi che hanno accolto con entusiasmo questa speciale iniziativa per augurare buon Natale: "Un bel gesto, semplice, ma per nulla scontato nella frenesia che viviamo oggi - dicono alcuni dei presenti che hanno visto la scena -. Ci ha commossi".