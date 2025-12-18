Confapi Cuneo canta "Felicità": visita di Al Bano negli uffici di Corso Nizza [FOTO]

Gradita e speciale visita, nel tardo pomeriggio odierno (giovedì 18 dicembre), nella sede provinciale di Confapi Cuneo.

All'interno degli uffici di Corso Nizza 16 ha fatto capolino nientedimeno che Al Bano Carrisi insieme a sua figlia Jasmine.

Un'occasione per salutare, con tanto di scambio di auguri, i vertici di Confapi ed in particolare il presidente Massimo Marengo, il vicepresidente Magno Garro, il presidente del gruppo Giovani Imprenditori Davide Bima, la presidente del Gruppo donne Imprenditrici Isabella Bodino ed altri associati.

Al Bano, accompagnato da Pierantonio Invernizzi di Inalpi, si è prestato con disponibilità all'immancabile rito delle foto ricordo ed ha ricevuto una vignetta dedicatagli da Danilo Paparelli, oltre ad una boccetta dell' "aria di Cuneo". Il celebre cantautore è atteso in serata al Toselli di Cuneo.