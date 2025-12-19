CALCIO SERIE D / Colpo Saluzzo, Lillo Rossi in granata

Interessante colpo di mercato per il Saluzzo di Cacciatore.
La società granata ha definito ed annunciato l'innesto di Alessandro Rossi, esperto difensore classe '94 ex, tra le altre, del Bra.
LA NOTA UFFICIALE DEL SALUZZO CALCIO
𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 “𝐋𝐢𝐥𝐥𝐨” 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢 é 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐚𝐭𝐚
Il difensore centrale originario di Cuneo e in arrivo dalla COS sarà già a disposizione di mister Cacciatore questa domenica.
Con più di 250 presenze in Serie D, ha maturato grande esperienza con le maglie di AC Bra, Derthona e Varese, tra le altre.
Bentornato in Granda!