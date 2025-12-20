 / Attualità

In Breve

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 20 dicembre 2025, 06:02

Paesaggi Vitivinicoli Unesco, via libera al bilancio 2026: i giovani protagonisti con il WineScape Hackathon

Ad Asti l'Assemblea dei Soci dell'Associazione per il Patrimonio di Langhe-Roero e Monferrato approva le linee strategiche per il nuovo anno. Nel CdA entra Vittoria Poggio, già Assessore Regionale. Tra le novità un evento con studenti delle superiori per progettare il futuro del territorio

Paesaggi Vitivinicoli Unesco, via libera al bilancio 2026: i giovani protagonisti con il WineScape Hackathon

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 dicembre, in Sala Tovo della Provincia di Asti e in collegamento online, l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Presenti, oltre ai Soci pubblici e privati, il CdA, la presidente dell’Associazione Giovanna Quaglia e il direttore pro tempore Bruno Bertero.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura della Regione Piemonte Marina Chiarelli, la presidente Quaglia ha comunicato all’Assemblea le dimissioni del consigliere Gianfranco Comaschi e ha introdotto la nuova consigliera, Vittoria Poggio, già assessore Regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio.

Il direttore Bertero ha presentato il Position Paper 2026, documento strategico che definisce la visione, le priorità e le linee di azione dell’Associazione per il prossimo anno e che si inserisce nel nuovo Piano di Gestione, il documento programmatico condiviso che verrà presentato all’inizio del nuovo anno. Bertero ha sottolineato le attività straordinarie previste: oltre al Piano di Gestione, le collaborazioni con gli altri siti Unesco, il potenziamento digitale – nuovo sito web, archivio fotografico, cartografie aggiornate, nuovi contenuti multimediali – il Bilancio Sociale 2025, la partecipazione a fiere con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Alexala, le attività di formazione e l’inaugurazione dell’aula didattica ad Asti e, infine,  il WineScape Hackathon, un evento di più giorni con i ragazzi delle scuole superiori di secondo grado per elaborare nuove idee progettuali sul futuro del paesaggio di Langhe-Roero e Monferrato.  

L’Associazione è in grado di esercitare un ruolo centrale nella governance del territorio, con azioni coordinate che mirino a rendere sempre più riconoscibile, partecipata e sostenibile la gestione dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Il lavoro è ispirato da cinque direttrici fondamentali: tutela del paesaggio, rafforzamento delle competenze, comunicazione accessibile, credibilità istituzionale e partecipazione della comunità”, ha dichiarato il direttore dell’Associazione Bruno Bertero.

“Il sito Unesco e l'Associazione appartengono a tutti. La nostra forza sta nel dialogo con tutti i portatori d’interesse e nella capacità di staff e collaboratori nell’aprire nuovi orizzonti e proseguire con i giovani il lavoro quotidiano di tutela e valorizzazione del nostro paesaggio. Ringrazio tutte le istituzioni e i privati per il supporto, il dialogo e il confronto: solo così è possibile dare vita a progettualità concrete e lungimiranti, come l’iniziativa”, ha affermato la presidente dell’Associazione Giovanna Quaglia.  

L’Assemblea si è conclusa con un clima di partecipazione e confronto costruttivo, rinnovando l’impegno dell’Associazione a operare come soggetto di coordinamento e riferimento per la salvaguardia e la valorizzazione dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, riconosciuti Patrimonio Mondiale UNESCO.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium