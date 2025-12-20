Palloncini bianchi nel cielo: Montegrosso dice addio a Matilde Baldi

Questa mattina, sulle note di “Favola” di Eugenio Finardi, un’intera comunità, tra lacrime e silenzio, si è stretta in un abbraccio alla famiglia di Matilde Baldi, la ventenne strappata alla vita a seguito del terribile incidente stradale della scorsa settimana.

I funerali si sono tenuti nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes di Montegrosso d’Asti, con tantissime persone sia dentro che fuori: cittadini, autorità e, soprattutto, gli amici e i compagni di scuola, insieme alle società sportive che l’avevano conosciuta e che l’hanno ricordata accompagnandola in questo suo ultimo viaggio.

Il ricordo della mamma Elvia e l’ultimo saluto verso il cielo

La messa è stata celebrata da don Ivano, che ha reso omaggio alla giovane con estrema delicatezza, leggendo una lettera scritta dalla mamma di Matilde, Elvia: il racconto della vita di sua figlia, la sua "Favola", dalla nascita all’esperienza scolastica, sempre portata a termine con impegno e dedizione. Poi il lavoro nella caffetteria del Caffé Vergnano del Borgo, intrapreso parallelamente al percorso universitario in Economia e Commercio. Un pensiero speciale è stato dedicato anche al fidanzato, Francesco: “una bellissima coppia”, con tanti progetti e sogni condivisi, interrotti troppo presto.

Così come all’inizio, al termine del rito, “Favola”, la sua canzone preferita, ha accompagnato Matilde fuori dalla chiesa, tra la commozione e il ricordo di tutti i presenti, che l’hanno salutata lasciando volare nel cielo i loro numerosi palloncini bianchi.