A Dronero la consegna della Costituzione ai diciottenni

Un momento davvero importante e ricco di emozione è stato quello vissuto ieri a Dronero, sabato 20 dicembre, dai giovani nati nel 2007 che quest’anno hanno compiuto diciott’anni.

Accolti dal sindaco Mauro Astesano presso la Sala Consiliare del Comune, hanno ricevuto la Costituzione della Repubblica Italiana. Insieme al primo cittadino, erano presenti gli assessori Miriana Aimar e Carlo Giordano ed i consiglieri Maria Grazia Gerbaudo, Dario Ghio e Diego Falco.

“A diciotto anni si entra a pieno titolo nella comunità civile - è stato il messaggio e l’augurio per i ragazzi - il testo della Costituzione della Repubblica Italiana accompagni questo passaggio come guida di diritti, doveri e responsabilità, e come fondamento di una cittadinanza consapevole e partecipata”.



I giovani sono stati invitati a prendere parte e seguire il Consiglio Comunale, in un’ottica non solo di cittadinanza attiva ma per quel dialogo necessario tra amministrazione comunale e comunità, elemento imprescindibile di un futuro da costruire insieme.