Concorso Presepi di Saluzzo, premiazione spostata all'Epifania

In occasione dell'Anno Giubilare 2025, il vescovo di Saluzzo mons. Cristiano Bodo promuove il "II Concorso Presepi", un'iniziativa aperta a tutti i fedeli e alle comunità che desiderano partecipare. L'obiettivo è riscoprire e condividere il vero significato del Natale: ricordare che il bambino nato è Gesù, il Figlio di Dio, unica fonte della vera pace.

"È un invito a riflettere sulla nascita di Cristo," sottolinea l'iniziativa, "attraverso la bellezza e la devozione della tradizione del presepe."

Come partecipare: basta inviare una o due foto del proprio presepe all'indirizzo email cristianovescovo@diocesidisaluzzo.it , allegando il numero di cellulare o di telefono fisso per essere contattati in caso di premiazione.

Considerato l'alto numero di adesioni pervenute, il vescovo ha deciso di posticipare la premiazione al giorno dell'Epifania, martedì 6 gennaio alle ore 9:30, prima della S. Messa dell'Epifania delle ore 10, per poter valutare con la dovuta attenzione tutte le fotografie ricevute. Un successo di partecipazione che testimonia l'affetto della comunità diocesana per questa tradizione. La cerimonia si terrà nel Duomo di Saluzzo, in un momento che unirà la celebrazione della manifestazione di Gesù ai Magi al riconoscimento delle opere più significative.

L'invito del Vescovo è rivolto a tutti: famiglie, parrocchie e comunità della diocesi sono chiamate a partecipare a questa iniziativa che intreccia tradizione, fede e speranza.