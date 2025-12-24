Un 2025 intenso per la Provincia tra interventi per edilizia scolastica e viabilità, il presidente Robaldo: "Nel 2026 cinque nuove scuole" [VIDEO]

Fine anno tempo di bilanci anche per la Provincia di Cuneo.

"È stato un 2025 intenso - spiega il presidente provinciale, Luca Robaldo -, gli uffici hanno lavorato molto, in particolare per quanto riguarda il fronte del PNRR, ma è stato anche un anno di traguardi tanto attesi pensiamo al piano per l'edilizia scolastica, con un investimento di oltre 80 milioni di euro, ma anche a progetti di interesse sul piano della viabilità dove stiamo intervenendo per rendere più sicuri i circa 3.200 chilometri di strade provinciali. Si apre un 2026 importante che vedrà l'inaugurazione di cinque nuove scuole e tre nuove palestre a disposizione degli studenti.

Un anno di svolta per le nuove generazioni e che dimostra l'impegno e il ruolo che l'ente Provincia, nonostante la riforma che ha subito.

A nome mio e di tutti i consiglieri provinciali auguri per un sereno Natale e un buon 2026 agli oltre 580 mila cuneesi e alle loro famiglie".