Bra prepara una nuova variante al Piano regolatore

Alla luce del fatto che sono pervenute all’Amministrazione comunale delle richieste di modifica del Piano regolatore vigente sia da parte di cittadini che di aziende di primaria importanza che intendono insediarsi sul territorio braidese, la Ripartizione Urbanistica del Comune di Bra sta predisponendo una nuova proposta di variante parziale al PRG, con l’obiettivo di creare le condizioni idonee a favorire le nuove esigenze sia produttive che residenziali.

Tutti i soggetti interessati potranno presentare specifiche richieste a partire dal 29 dicembre 2025 e fino alle 12 del 14 febbraio 2026. Le istanze potranno essere inoltrate a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica comunebra@postecert.it , oppure in formato cartaceo con trasmissione all’Ufficio protocollo comunale previo appuntamento da concordare chiamando il n. 0172.438326.