La sindaca Manassero ai cuneesi: “Auguri di buon Natale e un sereno 2026”[VIDEO]

A Natale anche la vita politica si ferma per consentire a tutti di riprendersi il proprio tempo e dedicarsi alla famiglia. E' tempo di analisi e riflessioni per l'anno che si chiude e sulle prospettive per il 2026 in arrivo.



La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero traccia il bilancio del 2025 a pochi giorni dall'ultimo Consiglio Comunale, che ha approvato il bilancio preventivo 2026. Un atto che consente all'attuale governo della città di proseguire il proprio lavoro e dare sicurezza ai cittadini cuneesi a cui la prima cittadina augura un buon Natale e un felice anno nuovo.



Guarda nel video l'analisi del lavoro svolto e dei progetti futuri per la città: