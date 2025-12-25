A Natale anche la vita politica si ferma per consentire a tutti di riprendersi il proprio tempo e dedicarsi alla famiglia. E' tempo di analisi e riflessioni per l'anno che si chiude e sulle prospettive per il 2026 in arrivo.
La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero traccia il bilancio del 2025 a pochi giorni dall'ultimo Consiglio Comunale, che ha approvato il bilancio preventivo 2026. Un atto che consente all'attuale governo della città di proseguire il proprio lavoro e dare sicurezza ai cittadini cuneesi a cui la prima cittadina augura un buon Natale e un felice anno nuovo.
Guarda nel video l'analisi del lavoro svolto e dei progetti futuri per la città:
Attualità | 25 dicembre 2025, 06:10
La sindaca Manassero ai cuneesi: “Auguri di buon Natale e un sereno 2026”[VIDEO]
Con l'approvazione del Bilancio preventivo 2026 nell'ultimo Consiglio comunale la maggioranza chiude l'anno. La prima cittadina analizza il lavoro svolto e i progetti futuri per la città
