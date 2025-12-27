Capodanno a Savigliano, l’appello del sindaco Antonello Portera: “Festeggiamo con giudizio e responsabilità”

Ogni anno, con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro, il 31 dicembre, torna puntuale il tema dei botti di Capodanno e delle loro conseguenze.

Un argomento che l’Amministrazione comunale di Savigliano ha deciso di affrontare portandolo all’attenzione del Consiglio comunale.

Il sindaco Antonello Portera è intervenuto sul tema sottolineando come il problema si ripresenti ciclicamente e come non sia semplice far rispettare in modo assoluto le norme esistenti.

“Per una città di 22 mila abitanti – dice– sarebbe impensabile garantire un controllo totale senza l’impiego di centinaia di agenti». Proprio per questo - secondo il primo cittadino - è fondamentale giocare d’anticipo e puntare soprattutto sulla responsabilità individuale.

Portera afferma che l’Amministrazione non intende emanare un’ordinanza specifica, ritenuta di dubbia legittimità, ma si impegnerà ad applicare con rigore le leggi già in vigore, spesso dimenticate.

Al centro del suo intervento, l’importanza della sicurezza e del rispetto reciproco: l’esplosione incontrollata di petardi e giochi pirotecnici non è solo una questione di rumore, ma può provocare conseguenze gravi e talvolta irreversibili.

(Il sindaco di Savigliano Antonello Portera)

Il sindaco ha ricordato: “Ogni anno si registrano incidenti, spesso a carico di minori e adolescenti, con lesioni permanenti, ustioni, traumi e, nei casi più drammatici, la perdita di dita o della vista. Non meno rilevanti i danni all’ambiente e agli animali: lo stress acustico e le vibrazioni causate dai botti generano panico e disorientamento negli animali domestici e selvatici e possono essere all’origine di incendi che mettono a rischio il patrimonio verde e le abitazioni. Anche la quiete pubblica ne risente, soprattutto per anziani, malati e bambini piccoli”.

Nel suo intervento Portera ha ribadito che l’accensione di petardi pericolosi costituisce reato e che l’Amministrazione, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, non tollererà comportamenti irresponsabili.

“Il lancio di materiale esplodente in luoghi pubblici o aperti al pubblico – specifica Portera - quando mette in pericolo l’incolumità delle persone, è perseguibile penalmente, così come il getto pericoloso di cose e il maltrattamento di animali, previsto dall’articolo 544 ter del codice penale. I controlli saranno intensificati e le infrazioni accertate perseguite con il massimo rigore.

Il sindaco conclude con un appello diretto ai cittadini: “È necessario far prevalere il buonsenso, il rispetto e il senso civico. Festeggiare il Capodanno sì, ma senza mettere a rischio la sicurezza altrui, l’ambiente e il benessere degli animali. Troviamo modi alternativi per celebrare l’inizio del nuovo anno con colori, luci e giochi gioiosi ma non rumorosi e non pericolosi affinché Savigliano resti una città sicura e accogliente, ben oltre la necessaria repressione e le sanzioni”.