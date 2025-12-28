METEO / Ancora sole e temperature primaverili: a Cuneo massime fino a 16 gradi

Temperature quasi primaverili in Piemonte nell'ultima domenica dell'anno. Secondo il bollettino meteo pubblicato oggi, domenica 28 dicembre, da Arpa Piemonte, le massime nel Cuneese toccheranno i 16°, valori decisamente superiori alla media stagionale.

Il tempo resterà stabile con cieli sereni sia oggi che domani, lunedì 29 dicembre, grazie alla presenza di una struttura anticiclonica centrata sulle Isole Britanniche. Una situazione meteorologica che garantirà giornate soleggiate ma con un forte contrasto termico tra il giorno e la notte: le minime, infatti, scenderanno diffusamente sotto lo zero fino a martedì mattina, complice il raffreddamento notturno favorito dai cieli tersi.

Per l'ultimo dell'anno è previsto un cambio di scenario. L'indebolimento dell'anticiclone permetterà l'ingresso di correnti umide meridionali che porteranno un progressivo aumento della nuvolosità martedì 31 dicembre, senza però precipitazioni significative.

Il primo gennaio 2026 vedrà invece il ritorno del sole nella seconda parte della giornata, grazie all'arrivo di flussi secchi settentrionali associati a una saccatura in avvicinamento da est. Le temperature inizieranno un graduale calo, riportandosi su valori più consoni al periodo invernale.

Arpa Piemonte segnala inoltre la possibile formazione di foschie e banchi di nebbia sulle pianure, in particolare quelle orientali, nelle ore più fredde e già dalla serata di oggi. Un fenomeno tipico delle giornate invernali caratterizzate da forte escursione termica e assenza di vento.