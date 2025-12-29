Mondovì, disponibile il nuovo calendario di raccolta rifiuti valido per il primo semestre 2026

A partire da martedì 30 dicembre sarà disponibile, presso l’Ecosportello di corso Statuto 13, il nuovo calendario di raccolta rifiuti valido fino al 30 giugno 2026.

Tre, come sempre, le utenze previste (commerciali, domestiche alla destra dell’Ellero e domestiche alla sinistra dell’Ellero) con modalità e tipologie di raccolta similari al passato. In proposito, si ricorda che i rifiuti indifferenziati (RSU) dovranno essere conferiti utilizzando esclusivamente i sacchetti semitrasparenti grigi forniti dall’Ecosportello stesso, pena il mancato ritiro da parte dell'operatore e la segnalazione per le verifiche del caso.

Per eventuali informazioni: mondovi@proteoscs.it ; numero verde (dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30) 800. 300524.



