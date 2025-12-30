L'Asti-Cuneo ha aperto alle 10.33: il video di Cirio documenta l'atteso passaggio dei primi veicoli [VIDEO]

È stato aperto questa mattina alle 10.33 l'attesissimo ultimo tratto dell'autostrada A33 Asti-Cuneo, un'opera che rappresenta un momento cruciale per i collegamenti infrastrutturali della regione.
Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ha documentato l'evento con un video pubblicato sui suoi canali social, immortalando il passaggio dei primi veicoli, alcuni dei quali lo hanno salutato a colpi di clacson sull'autostrada finalmente disponibile al pubblico.
Un traguardo storico che avrà ripercussioni positive per il tessuto economico locale e per la logistica piemontese.
