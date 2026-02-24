Fossano territorio di pesca sportiva con due società di rilievo, l’Asd Amici pescatori e la Granda Fishing Club

Nell’ambito della prima edizione del “Gran Galà dello sport”, dello scorso 17 febbraio, l’occasione è stata propensa per presentare e premiare due realtà sportive di pesca che si sono contraddistinte nel corso del 2025.

A ricevere infatti i riconoscimenti l’Asd Amici pescatori del presidente Cesare Cravero (per i meritevoli successi e per i 55 anni di attività) e la Granda Fishing Club, per conto dell’assessore allo Sport locale Danilo Toti, insieme all’omologo regionale Paolo Bongioanni, dal fresco rappresentante del Comitato Regionale Pesca, attuale presidente provinciale Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacque) e assessore all’Agricoltura fossanese Giacomo Pellegrino, dal sindaco Dario Tallone e diverse autorità.

Nella Granda Fishing Club Fossano, realtà affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva attività individuale, in risalto soprattutto Edoardo Ferrari, lo scorso anno secondo al campionato Under 23 trota corrente di pesca di superficie e terzo nel campionato italiano Elite trota torrente 2025 a squadra.

Come anticipato Giacomo Pellegrino, già in carica come presidente provinciale della Fipsas, è stato nominato di recente all’interno del Comitato Regionale Pesca. “Sono molto contento per questa nomina che è una riconferma del mandato precedente, segno tangibile dell’ottimo lavoro con evidenti risultati anche quando gli obiettivi sembravano remoti. – ha puntualizzato - Ringrazio per la fiducia accordatami e assicuro il mio impegno in favore dell’ambiente e della pesca, anche perché mai come in questi anni, il Comitato della Regione Piemonte è chiamato a prendere importanti decisioni per il futuro del nostro settore. Andiamo avanti decisi e insieme vinceremo molte sfide”.