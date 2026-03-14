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Eventi | 14 marzo 2026, 17:23

A Saluzzo si è aperto il mondo dell'outdoor

Terres Monviso Outdoor Festival 2026 è aperto a Il Quartiere fino a domani 15 marzo. Una sessantina di stand, 6 cucine e 7 “Porte di Valle” per conoscere proposte e prodotti delle vallate che circondano il Monviso

Saluzzo, inaugurazione di Terres Monviso Outdoor Festival

Saluzzo, inaugurazione di Terres Monviso Outdoor Festival

Foto inaugurale al coperto, causa meteo, ma stessa grande affluenza di operatori, italiani e tranfrontalieri, quest’anno anche del Consiglio dei giovani Alcotra e numerosi sindaci del Piemonte ed entroterra ligure.

Si è aperto ufficialmente questa mattina a il Quartiere 8 in piazza Montebello) la quinta edizione del Terres Monviso Outdoor Festival.
 "Un momento di incontro tra comunità e generazioni, inserito nelle strategie del Piter+ e  capace di unire i due versanti delle Alpi - la sottolineatura del sindaco Franco Demaria che ha parlato del trend in crescita della rassegna dai 4mila passaggi dell’“l’edizione zero” agli oltre 10 mila dello scorso anno. 

In  programma fino a domani. domenica 15 marzo, il salone è dedicato al pubblico del turismo slow e all’aperto, agli sport invernali ed estivi e porta nel percorso espositivo una vetrina di protagonisti economici della montagna con  le nuove sensibilità che la vivono: punti di accoglienza, attività ricettive e professionali.

Un boom già nelle prime 24 ore, venerdì 13 dedicate a Didattiland: oltre 1600 studenti,  dall’infanzia alla secondaria di secondo grado alle prese con le proposte presentate, nella giornata di  formazione e informazione dell' Outdoor Education con prove di arrampicata, pesca, bike, orienteering, protezione civile, guide alpine & Cai, upcycling, montagnaterapia.

Il maltempo ha obbligato l'organizzazione a sospendere alcune attività all'aperto. Rimandate a sabato 21 marzo con partenza alle 9,  la Terres Gravel e lo Street Boulder Festival arrampicate su palazzi e muri della città.

I progetti del marchio Terres e con la partnership delle Valli del Monviso (italiane e francesi), hanno l'obiettivo di costruire basi  solide per i giovani, per gli abitanti delle terre alte e dei fondo-valle di domani. Significa " nuove opportunità di lavoro, migliore qualità di vita, cultura e tradizione, con operato a km0 – ha continuato Demaria–.parlando di criticità nello sviluppo però, legate all'isolamento e fragilità dei collegamenti trasfrontalieri. Un tema da portare sul tavolo del dialogo e confronto. 

Intanto il mondo dell’outdoor si presenta in questa edizione con una trentina di appuntamenti, una sessantina di stand, 6 cucine e 7 “Porte di Valle” per conoscere le vallate che circondano il Monviso.

Tutto il programma sul sito della rassegna.  

Tra gli interventi del momento inuagurale quello di Dominique Moulin (Piter+ Terres Monviso), dell'assessore regionale alla montagna Marco Gallo, dell'assessore aòl'agricoltura e turismo Paolo Bongioanni, di Silvano Dovetta  per l'ente Provincia, Daniela Bianco (Atl Cuneese); Véronique Veyrat (Alcotra) e il Consiglio dei Giovani Alcotra, con il presidente della fondazione Bertoni Carlo Allemano.

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

Saluzzo, la quinta edizione di Terres Monviso Outdoor Festival 2026

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VB

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