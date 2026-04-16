Infanzia, adolescenza e digitale: a Magliano Alfieri un incontro su rischi e strategie

Ha richiamato circa un centinaio di partecipanti, tra docenti e genitori, l’incontro dal titolo “Infanzia, adolescenza e digitale: quali rischi e quali strategie”, ospitato presso il salone polifunzionale “Riez” di Magliano Alfieri e organizzato dall’Istituto Comprensivo di Govone, Scuola Polo Regionale delle Avanguardie Educative, con il prestigioso patrocinio della Società Italiana di Pediatria.

Tenuto dalla dott.ssa Claudia Bondone, direttore della struttura complessa della Pediatria d’urgenza dell’ospedale “Regina Margherita” di Torino, l’evento, strettamente legato all’educazione civica e in particolare alla cittadinanza digitale, si inserisce in un percorso avviato meno di due anni fa e che ha visto l’intervento della ex senatrice prof.ssa Elena Ferrara, prima firmataria della legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

A introdurre la relatrice è stata la dirigente scolastica, prof.ssa Laura Ragazzo, che ha sottolineato l’urgenza di affrontare in modo condiviso e consapevole le sfide educative poste dall’uso sempre più precoce e diffuso delle tecnologie digitali. Nel corso dell’intervento la dott.ssa Bondone ha delineato, con taglio divulgativo ma rigoroso, i principali rischi legati all’esposizione non mediata ai dispositivi digitali, tra cui fenomeni di dipendenza, isolamento sociale, difficoltà relazionali e possibili ricadute sullo sviluppo emotivo e cognitivo di bambini e ragazzi.

Emblematico il caso di un tredicenne ricoverato in preda a crisi di agitazione e aggressività, cui i medici hanno riscontrato sintomi sovrapponibili a quelli della dipendenza da sostanze stupefacenti in seguito alla privazione dello smartphone. Accanto all’analisi delle criticità, ampio spazio è stato dedicato alle strategie educative. Più volte è stato sottolineato come centrale il ruolo degli adulti, genitori e insegnanti, chiamati a esercitare una funzione di guida attraverso il dialogo, la definizione di regole chiare e coerenti e l’esempio quotidiano; in particolare è stato posto l’accento sulla necessità di una genitorialità consapevole, volta a contrastare fenomeni o la delega educativa ai dispositivi digitali.

L’incontro si è concluso con un partecipato momento di confronto, durante il quale i presenti hanno potuto porre domande e condividere esperienze, a conferma della forte attenzione del territorio a un tema di grande attualità. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione rivolto alla comunità educante e intrapreso dall’Istituto Comprensivo di Govone con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia nella gestione delle sfide poste dal mondo digitale. L’intento non è quello di vietare, ma di educare, proteggendo il futuro e la salute mentale delle nuove generazioni.