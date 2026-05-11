L’Étape Piemonte by Tour de France presenta la maglia ufficiale, il programma degli eventi collaterali e la novità assoluta del Colle delle Goderie

Sarà Borgo San Dalmazzo a ospitare la presentazione della maglia ufficiale di L’Étape Piemonte 2026, appuntamento che rientra nel percorso di avvicinamento alla prossima edizione della manifestazione firmata L’Étape Italy by Tour de France in programma a Entracque il 31 maggio.

Nel corso della presentazione verrà inoltre illustrato il ricco programma di eventi collaterali previsti per il fine settimana della manifestazione. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare l’apertura del Colle delle Goderie, novità assoluta del percorso ed elemento distintivo dell’edizione 2026. È qui che si assegnerà la Maglia a Pois di miglior scalatore della giornata. Un teatro naturale di sfida che collega la Valle Vermenagna e la Valle Gesso, tra Vernante e Roaschia, e che per la prima volta viene aperto ufficialmente al grande ciclismo proprio grazie a L’Étape Piemonte.

Interverranno sindaci del territorio, rappresentanti delle istituzioni locali, aziende partner.

Programma della serata

La presentazione si svolgerà martedì 12 maggio presso il ristorante Amunse, a Borgo San Dalmazzo in via Regione Monserrato 26. La presentazione si articolerà in tre momenti principali:

Ore 18.00 – Presentazione stampa

Incontro riservato alla stampa e agli addetti ai lavori presso gli spazi interni del locale Amunse.

Ore 19.00 – Apericena istituzionale e networking

Momento conviviale con la partecipazione di ospiti istituzionali, sponsor e partner.

Ore 20.30 – Presentazione pubblica all’aperto

Evento aperto alla cittadinanza con presentazione ufficiale della maglia e degli sponsor, focus sul Colle delle Goderie e illustrazione del programma di eventi collaterali della manifestazione.