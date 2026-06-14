Grande successo per la Partita più bella del mondo: Canale ha vinto ancora la sfida della solidarietà [FOTO]

Non ci sono vincitori né vinti quando il risultato più importante è il sorriso di chi torna a correre dietro a un pallone dopo aver affrontato la malattia. Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico e un forte messaggio di speranza l'edizione 2026 de "La Partita più bella del mondo", l'evento benefico organizzato da La partita più bella del mondo Aps, insieme con UGI (Unione Genitori Italiani Odv), Canale Academy, Ente Fiera del Pesco, con le Pro Loco di Canale e di Valpone, il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Canale.

In campo sono scese otto squadre composte da bambini e ragazzi provenienti da centri di oncoematologia pediatrica italiani e internazionali: Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, Ospedale Santa Chiara di Pisa, Ospedale Gaslini di Genova, Azienda Ospedale-Università di Padova, AORN Santobono Pausilipon di Napoli, Princess Máxima Center for Pediatric Oncology di Utrecht (Paesi Bassi) e due rappresentative di giovani pazienti dell'associazione rumena dell'oncoematologia pediatrica, la cui partecipazione è stata resa possibile grazie al contributo del Consolato Generale di Romania di Torino, attraverso il Console Generale dottor Cosmin Dumitrescu.

Nel pomeriggio di domenica si è poi disputata la tradizionale "Partita più bella del mondo", che ha visto la presenza di artisti, rappresentanti delle istituzioni, personaggi pubblici, musicisti ed ex calciatori, tutti uniti dall'amicizia con UGI e dall'obiettivo di sostenere i progetti dedicati ai bambini e ai ragazzi colpiti da patologie oncologiche. Tra i presenti anche Leonardo Bonucci.

“La Regione Piemonte - ha detto il consigliere regionale Daniele Sobrero, portando il saluto del Presidente, Alberto Cirio - sostiene con convinzione questa iniziativa perché rappresenta un esempio concreto di come solidarietà e territorio possano camminare insieme. È una manifestazione che coinvolge la comunità, crea partecipazione e trasmette valori autentici. La presenza oggi di personalità che hanno portato il nome del Piemonte in Italia e nel mondo è motivo di grande orgoglio. Li ringraziamo non solo per i successi professionali che hanno raggiunto, ma soprattutto perché sono campioni nella vita e nel loro impegno a favore della solidarietà”.

“Questa edizione - ha dichiarato il sindaco di Canale, Enrico Faccenda - rappresenta un risultato importante, reso possibile grazie alla collaborazione tra tutte le associazioni coinvolte e all'intuizione di Marco Milano, che quest'anno ha proposto di portare la manifestazione nel cuore del nostro paese. Una scelta che ha permesso di renderla più vicina ai cittadini, più partecipata e più visibile, contribuendo a rafforzarne il valore sociale. L'obiettivo principale resta quello di sostenere concretamente, attraverso le donazioni, realtà che ogni giorno sono accanto ai ragazzi e alle loro famiglie. Ma altrettanto importante è accrescere la sensibilità della comunità verso queste tematiche e condividere momenti di gioia e vicinanza con i giovani protagonisti di queste giornate”.

Marco Milano, presidente de La Partita più bella del mondo APS, ha dichiarato: “Anche quest’anno la Partita più bella del mondo ha dimostrato che il calcio può essere molto più di uno sport. A Canale abbiamo visto sorrisi, amicizia, coraggio e voglia di guardare avanti. I ragazzi sono stati i veri protagonisti della giornata e ci hanno ricordato che ogni traguardo raggiunto dopo la malattia ha un valore speciale. Per noi organizzatori, vedere il campo riempirsi di entusiasmo e di storie di rinascita è la soddisfazione più grande e il motivo per cui continuiamo a portare avanti questo progetto”.

“La bellezza di questa manifestazione - ha dichiarato il Professor Enrico Pira, presidente di UGI - sta nella sua autenticità. Non conta il risultato finale, ma l’energia che si crea quando famiglie, medici, volontari e ragazzi condividono la stessa esperienza. Ogni anno la Partita più bella del mondo lancia un messaggio forte: il percorso oncologico non definisce una persona e, dopo la malattia, è possibile tornare a progettare, a divertirsi e a sognare. La partecipazione e l’emozione che abbiamo respirato a Canale ci confermano quanto sia importante continuare a investire in iniziative come questa”.

La Professoressa Franca Fagioli, Direttore del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino dell'Ospedale Regina Margherita di Torino ha dichiarato: “La partita più bella del mondo ha tanti significati. È un momento di incontro, condivisione, ma anche di conferma del percorso di guarigione. Non inteso solo a livello terapeutico, ma anche psicologico, sociale e fisico. Lo sport è una delle principali modalità di inclusione per i nostri giovani e quest’evento non è solo benefico per il paziente, ma anche per la comunità, che conosce la nostra realtà ospedaliera e può, se lo ritiene opportuno, supportarla”.

La manifestazione è stata accompagnata anche da altri momenti significativi. Giovedì sera si è svolta "La cena più bella del mondo" al Garden del Lago Fontanafredda di Serralunga d'Alba, con la partecipazione degli chef Ugo Alciati, Michelangelo Mammoliti, Paolo Griffa e Antonella Ricci, che hanno firmato una serata di alta cucina interamente dedicata alla raccolta fondi.

Nel corso dell'evento è stato inoltre assegnato il Premio Alter Ego Piemont, realizzato dall'artista Alessandro Piano e istituito in accordo con la Regione Piemonte. Il riconoscimento è stato conferito a Luciana Littizzetto, Pecco Bagnaia, Domizia Castagnini e Riccardo Garelli per il loro contributo nel valorizzare il Piemonte in Italia e nel mondo. La cerimonia - in cui è stato presentato il primo brand ambassador della manifestazione, Paolo Priolo - è stata condotta da Andrea Chi di Radio Alba e dallo scrittore Luca Bianchini. Durante la cena di beneficienza è stata premiata anche Paola Farinetti.

L'intero ricavato della manifestazione sarà destinato a finanziare l'adozione annuale di un'unità abitativa di Casa UGI, che ospiterà un paziente oncologico pediatrico con la propria famiglia, contribuendo anche al sostegno delle necessità quotidiane.

L'edizione 2026 segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della manifestazione, che ha assunto una rilevanza internazionale. Da Canale, nel cuore del Roero, La Partita più bella del mondo continua a trasformare la solidarietà in un aiuto concreto per i bambini e le loro famiglie, dimostrando come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di inclusione, speranza e restituzione sociale.