Cuneo, alla libreria Stella Maris si presenta il saggio su Zack Snyder e i nuovi miti

Giovedì 18 giugno alle ore 18, la libreria Stella Maris di Cuneo (via Cavallotti 5) ospita la presentazione del libro “Il costruttore di miti. Zack Snyder e il tempo dei nuovi eroi”, pubblicato da Bietti Editore e firmato da Paolo Riberi e Massimiliano Orione.

L’incontro, dal titolo “Da Ulisse a Superman, l’alba dei nuovi miti”, offrirà uno sguardo sul modo in cui gli archetipi classici – dall’eroe al viaggio iniziatico, fino alle figure del Messia e della Grande Dea – continuano a vivere e trasformarsi nel cinema contemporaneo, tra supereroi, fumetti e immaginari postmoderni.

Al centro dell’analisi la produzione del regista americano Zack Snyder, autore di film come “300”, “Watchmen”, “L’uomo d’acciaio” e “Justice League”, considerato una delle figure più influenti e controverse della cultura pop degli ultimi anni. Il volume ne indaga le radici culturali, spaziando dal mito omerico alla filosofia, dai vangeli apocrifi alla teoria degli archetipi.

A dialogare con gli autori sarà la giornalista cuneese Donatella Signetti, esperta di mitologia e simbolismo del divino femminile.

L’appuntamento, a ingresso libero, rientra nella rassegna letteraria “La panchina degli autori” e si propone come un’occasione di approfondimento tra cinema, narrazione e tradizione culturale.

Paolo Riberi, originario di Centallo, è funzionario pubblico e membro della Società Italiana di Storia delle Religioni, mentre Massimiliano Orione, cuneese, lavora nel campo della grafica e dell’illustrazione ed è attivo anche nella divulgazione cinematografica.