La Comunità Islamica di Alba al fianco di don Domenico Degiorgis: "Solidarietà dopo le minacce, pronti a collaborare"

Un incontro per esprimere solidarietà a don Domenico Degiorgis dopo le recenti minacce e intimidazioni ricevute, ma anche per aprire uno spazio di collaborazione sui problemi sociali del territorio. Si sono incontrati oggi, 5 ottobre, nella sede di Acia Odv – Associazione Culturale Immigrati Alba, il direttore della Caritas albese e El Hani Abdelhad, imam della Moschea di Alba.

Al confronto ha partecipato anche Elbounadi Abdelkhalek, presidente di Acia Odv, accompagnando il dialogo tra la Comunità Islamica di Alba e la Caritas.

Il primo messaggio è stato quello della vicinanza a don Degiorgis. A nome della Comunità Islamica di Alba, l'imam ha espresso solidarietà per quanto accaduto nelle scorse settimane.

"Siamo qui per esprimere a don Domenico la nostra vicinanza e la solidarietà della Comunità Islamica di Alba. Condanniamo ogni forma di minaccia e intimidazione nei confronti di chi dedica il proprio tempo e il proprio impegno alle persone più fragili. Il dialogo, il rispetto e la solidarietà devono essere più forti di qualsiasi forma di divisione", ha dichiarato El Hani Abdelhad.

L'incontro ha però guardato anche oltre l'episodio, affrontando alcune delle difficoltà sociali presenti sul territorio albese: problemi abitativi, accoglienza, persone senza fissa dimora, famiglie in difficoltà e situazioni di fragilità.

Da parte della Comunità Islamica è arrivata la disponibilità a partecipare maggiormente a questa rete. "La nostra Moschea è aperta al dialogo e alla collaborazione. Vogliamo essere parte della comunità e dare il nostro contributo, insieme alle associazioni e alle istituzioni, soprattutto quando si tratta di aiutare chi vive situazioni di difficoltà", ha aggiunto l'imam.

Una disponibilità ribadita anche dal presidente di Acia Odv. "Acia Odv è sempre disponibile a collaborare e a mettere a disposizione le proprie competenze e i propri volontari. Crediamo che il lavoro di rete sia fondamentale. Le comunità devono poter essere coinvolte e avere la possibilità di dare il proprio contributo concreto alle persone che hanno bisogno", ha spiegato Elbounadi Abdelkhalek.

Dal confronto è emersa infine la volontà di proseguire il dialogo e creare nuove occasioni di collaborazione, coinvolgendo le comunità e le realtà associative del territorio. Acia Odv e la Comunità Islamica di Alba confermano così la propria disponibilità all'ascolto e a lavorare insieme per affrontare le difficoltà sociali e sostenere le persone più fragili.