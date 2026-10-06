Affidata la gestione dell'area camper in fase di ultimazione a Vicoforte

La seconda pubblicazione del bando per l’affidamento in concessione, della durata di dieci anni, per la gestione dell’area camper di proprietà comunale è andata a buon fine.

Sono state due le proposte pervenute al Comune ed ora l’affidamento può essere perfezionato con la RIED Srl – Sosta e Relax. Si tratta di una società attiva nella gestione di parcheggi pubblici ed aree attrezzate per la sosta dei camper gestita in una rete nazionale denominata appunto “Sosta e Relax” che connette altre aree anche nel nord Italia.

L’area sarà gestita tramite una piattaforma utilizzabile tutti i giorni anche tramite App, con pagamenti elettronici, valorizzando i servizi già presenti nella zona quali l’area giochi per bambini, un campo da calcetto e ampi spazi da gioco.

I lavori di costruzione sull’area risalgono ad alcuni anni fa, grazie a fondi gestiti tramite l’allora Unione Montana del Monte Regale, ma non erano stati completati.

Il Comune nel 2024 aveva approvato un corposo progetto di oltre 260/mila euro richiedendo ed ottenendo, alla fine del 2025, un contributo del Ministero del Turismo che integra il finanziamento comunale. Le opere di completamento dell’area inizieranno a breve e sono affidati alla ditta Toselli Costruzioni Snc.

L’area sarà dotata di 19 stalli, di un fabbricato ospitante servizi igienici, docce e spazi per lavatoi e distributori di bevande, oltre a tutti i servizi utili per il soggiorno dei camperisti: scarico acque reflue, area ecologica, colonnine elettriche, illuminazione interna, videosorveglianza, sistema wi-fi ed infopoint a controllo remoto.